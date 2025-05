Como, rinforzo Champions per Fabregas: pagano la clausola per un Top!

Il Como vicino a piazzare un colpo da Champions: i biancoblu decisi a pagare la clausola rescissoria, che rinforzo per Fabregas

La stagione del Como è stata eccezionale ed i biancoblu hanno l’occasione di poterla chiudere con 54 punti, un bottino incredibile considerato che lo scorso anno erano in Serie B.

Eccezionale è stato anche il lavoro di Cesc Fabregas che ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza, facendole giocare un calcio che ha incantato tutta Italia. Il tecnico spagnolo ha tanti occhi puntati addosso e negli ultimi giorni si era parlato molto di un suo possibile addio. Il Bayer Leverkusen sembrava vicinissimo ed anche la Roma era fortemente interessata, ma alla fine Fabregas ha deciso di restare al Como, convinto proprio dalla società biancoblu che ha intenzione di alzare l’asticella il prossimo anno.

L’intenzione del Como è quello di regalarsi un mercato importante per poter lottare quantomeno per un posto in Conference League e c’è quindi bisogno di giocatori che possano fare la differenza. Uno degli obiettivi principali è Theo Hernandez, trattato già gennaio e che continua ad essere nella lista dei desideri del Como in vista della prossima estate.

Per rafforzare il proprio reparto offensivo, invece, i biancoblu sono pronti a pescare dalla Spagna dove hanno messo gli occhi su uno dei talenti più interessanti del calcio iberico, ovvero Yeremay, gioiello del Deportivo La Coruña

Como, all-in su Yeremay del Deportivo: i biancoblu pagano la clausola

Il Como ha deciso di puntare l’acceleratore per Yeremay, talento del Deportivo La Coruña su cui ce l’interesse di tantissime squadre, tra cui anche alcune di Serie A come Juventus e Napoli. I biancoblu, stando a quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria del gioiello dei galiziani il cui valore supererebbe i 30 milioni di euro.

Una cfira davvero da capogiro considerato che si tratta di un giocatore molto giovane che gioca solo nella Liga Hypermotion, la seconda serie di calcio spagnolo e che fino allo scorso anno militava in Primera RFEF, la C spagnolo. Nonostante ciò, il Como sembra intenzionato a sborsare tale somma per il giocatore, credendo nelle sue capacità e desideroso di voler anticipare la concorrenza ad ogni costo.

Il Depor ha fatto già sapere al Como e agli altri club interessati che non c’è margine di trattativa e chi vorrà il giocatore dovrà obbligatoriamente pagare la clausola rescissoria. Vedremo se i biancoblu andranno davvero fino in fondo o sarà qualche altro club a fare il passo decisivo, ma ad oggi Yeremay è più vicino alla Serie A.