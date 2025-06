CT Italia, Ranieri rifiuta: grande ritorno sulla panchina

Possibile colpo di scena in Italia con il prossimo commissario tecnico che può essere un grande ex che ha vinto e lasciato il segno sulla panchina della Nazionale.

Sono ore calde e decisive per il futuro dell’Italia perché in questo momento ci sono delle importanti notizie che riguardano la scelta definitiva che è pronta a fare la Nazionale dopo aver deciso di esonerare Spalletti. Il ct attuale è pronto a farsi da parte ed è stata decisiva la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Adesso bisognerà capire come andranno le cose da qui ai prossimi giorni perché può cambiare tutto ancora una volta.

Sembrava fatta per la scelta del nuovo ct dell’Italia con Claudio Ranieri che era l’indiziato principale, adesso però le cose sembrano cambiate perché è lo stesso allenatore ad aver deciso di non accettare la proposta.

Servirà ancora un po’ di tempo per la scelta del prossimo commissario tecnico dell’Italia visto che, secondo quanto annunciato da Sky Sport, Claudio Ranieri ha rifiutato la panchina della Nazionale. Il tecnico aveva già espresso la sua decisione per un ritiro della carriera e non si sente coinvolto in quello che può essere un altro percorso lungo.

Nuovo ct dell’Italia: la scelta su un ex dopo il ‘no’ di Ranieri

Decisione a sorpresa per molti perché Claudio Ranieri ha declinato l’offerta da ct dell’Italia e ora la federazione dovrà trovare un nuovo allenatore che possa prendere il posto di Luciano Spalletti che è stato appena esonerato dall’incarico. Diversi i nomi che ora spuntano fuori e occhio ad un grande ex.

Una svolta a sorpresa può arrivare proprio nelle prossime ore, perché ci sono conferme che riguardano la scelta da parte dell’Italia che può puntare di nuovo sull’ex Roberto Mancini che si è liberato dall’avventura in Arabia Saudita e proprio nei giorni scorsi è tornato a parlare dell’errore di lasciare l’Italia.

Sono ore decisive queste perché tra i tanti nomi in lista torna di moda anche quello di Roberto Mancini che può diventare il nuovo ct dell’Italia dopo l’esonero di Spalletti. Da un momento all’altro può arrivare l’annuncio definitivo da parte della federazione italiana.