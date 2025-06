Napoli, salta tutto alla firma: Conte decisivo

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio quando le due società si stavano cominciando a scambiare i documenti per definire l’operazione si è inserito un terzo incomodo che ha stravolto completamente le carte in tavola.

Da che doveva volare a Roma per sostenere le visite mediche con il Napoli presso Villa Stuart, il calciatore ha chiesto al pilota di dirottare il proprio aereo in direzione Inghilterra, dato che la sua prossima avventura in carriera sarà proprio in Premier League.

Niente Napoli, va in Premier League

È proprio vero che nel calciomercato si può cantare vittoria solo nel momento in cui vengono depositati in Lega i contratti dei calciatori. Prima di questo tutto è possibile, ed il Napoli l’ha vissuto sulla propria pelle prima con Brescianini ed adesso con un altro acquisto che potremmo definire fantasma.

Era tutto pronto per l’arrivo del calciatore in azzurro. Le parti nel pomeriggio avevano anche trovato un accordo di massima per il trasferimento di quello che sarebbe dovuto essere uno dei tanti rinforzi estivi per la formazione di Antonio Conte. Addirittura era anche uscita fuori quella che doveva essere la data delle visite mediche del giocatore con il Napoli, ma proprio sul più bello tutto rischierebbe di saltare, anche se dalle parti di Castelvolturno trapelerebbe estrema calma e serenità.

Stando al collega Daniele Longo, infatti, nonostante l’accordo raggiunto nelle scorse ore con il Milan, il West Ham ha provato seriamente ad insidiare il Napoli nella corsa a Yunus Musah, che sembrerebbe sempre più indirizzato verso la destinazione partenopea anche se quella londinese non è assolutamente da escludere, nonostante l’americano sia praticamente in dirittura d’arrivo alla formazione di Antonio Conte.

Beffa Napoli: accordo per 25MLN

Il West Ham ha provato a soffiare al Napoli Yunus Musah. Per quanto questa soluzione abbia allettato per un momento l’americano, il tentativo degli Hammers non è andato a buon fine stando al collega Daniele Longo.

A fronte di questo possiamo dire che Yunus Musah è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli per una cifra compresa tra i 23 ed i 25 milioni di euro. Notizia di giornata che ha sorpreso tutti, anche perché si tratta di un’operazione lampo tra il club partenopeo ed il Milan, che qualora dovesse davvero cedere l’americano per questa cifra potrebbe registrare a bilancio una plusvalenza di circa 13 milioni di euro.