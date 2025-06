Scambio per Leao: c’è il sì del Milan, giocherà ancora in Italia

Arriva la svolta per il futuro di Rafael Leao, l’esterno portoghese del Milan che sembra pronto ad una nuova avventura e occhio alle sorprese in Serie A.

E’ un momento chiave questo per il futuro di Leao perché la carriera del giocatore potrebbe cambiare e prendere una svolta proprio in queste prossime settimane di mercato. La sessione estiva che è appena iniziata può portare via dal Milan il giocatore, ma la valutazione del club rossonero per lui resta sempre alta.

Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quella che può essere la scelta di Leao di lasciare il Milan per giocare in un altro club e attenzione a chi punta su di lui anche stesso in Italia.

Il calciatore ha giocato e vinto la Finale di Nations League con il Portogallo, battendo la Spagna ai calci di rigore ed è stato seguito sempre più da vicino avendo giocato All’Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania, dove lì c’erano osservatori del Bayern Monaco che è una delle squadre principalmente interessate a prendere Leao considerando che Sane andrà via da svincolato.

Calciomercato Milan: Leao va via con uno scambio

Serve un esterno d’attacco al Bayern Monaco che punta Leao, ma non è l’unico club interessato al portoghese, per questo motivo ora bisogna aspettare perché da un momento all’altro può arrivare quella notizia che può rappresentare la svolta.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport il Milan per vendere Leao chiede 100 milioni di euro. Sono avvisati i club che puntano su di lui e su tutti ci sarebbero Bayern Monaco e Napoli. Il nuovo allenatore Allegri e la società rossonera hanno intenzione di affidare proprio a Leao le chiavi dell’attacco, ma per una folle offerta daranno il via libera.

Sempre secondo La Gazzetta, il Milan può accettare anche contropartite tecniche per scambiare Leao, ma mantenendo un’offerta cash comunque elevata. In questo momento c’è quindi la seria possibilità che Leao resti al Milan per giocare ancora in Italia.

Decisiva sarà proprio la scelta del giocatore che può chiedere al Milan di andare via, ma in questo momento non sarà facile per Bayern Monaco e Napoli accontentare le richieste dei rossoneri che hanno stabilito il prezzo e le condizioni per lasciar partire Leao in questa prossima sessione di mercato estiva.