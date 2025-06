“Spalletti firma insieme ad Osimhen”, bomba in diretta: arriva l’annuncio

Il calciomercato è imprevedibile e può regalare sempre delle grandi emozioni. E’ il caso di Spalletti con Osimhen che, questa volta, clamorosamente, possono ritrovarsi insieme per preparare la stagione 2025-2026.

Dopo l’addio dalla Nazionale, Luciano Spalletti è pronto a valutare altre offerte per poter tornare subito ad allenare. Il primo regalo per il tecnico può essere Victor Osimhen, ai ferri corti con il Napoli e sempre più vicino alla cessione.

Ecco, quindi, l’annuncio in diretta riguardo questa doppia mossa da parte della società che è pronta a sorprendere tutti, tifosi compresi.

Per le carriere di Osimhen e Spalletti è un momento particolare.

I protagonisti della vittoria del terzo Scudetto del Napoli, si trovano in questo momento accomunati da questa precarietà che è entrata, all’improvviso, nel destino di entrambi.

Ed è proprio insieme che potrebbero uscire da questo momento negativo con la firma di entrambi che potrebbe scuotere il mondo del calcio italiano.

Osimhen e Spalletti di nuovo insieme?

E’ questo l’annuncio a sorpresa relativo al futuro di Spalletti e Osimhen, che questa volta potrebbero incontrarsi in un altro club.

C’è questa ipotesi al vaglio del club, che avrebbe la possibilità di mettere a segno un doppio colpo importante, per la panchina e per l’attacco.

Per diventare competitiva in chiave Scudetto e per la Champions League, la Juventus può cambiare strategia e fare all in su Spalletti e Osimhen.

Spalletti e Osimhen alla Juventus?

Ospite su Rai 2 alla trasmissione ‘Non solo Mercato’, l’ex calciatore campione del Mondo del 1982 Fulvio Collovati, ha lanciato la bomba di mercato relativa al doppio colpo per la Juventus che può chiudere – dopo il Mondiale per Club – per Spalletti in panchina e Victor Osimhen in attacco.

“Credo proprio che, dopo il Mondiale per Club, Spalletti possa diventare il nuovo allenatore della Juventus. Con lui può firmare anche Victor Osimhen, che può essere il nuovo numero nove dei bianconeri. L’attaccante, infatti, ha rifiutato l’Al Hilal, una squadra che gli dava un ricco stpendio. A Victor vanno fatti i complimenti, non è da tutti rifiutare certe cifre. Ma ci sarà un motivo del perché li ha rifiutati o no?”.

L’allusione, dunque, da parte di Collovati è chiara e riguarda proprio il futuro di Spalletti e Osimhen che, nelle prossime settimane, può tingersi di bianconero.