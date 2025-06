Calciomercato, Sanè ha firmato: “via libera” per Leao

Il calciomercato, per vie non troppo traverse al Milan, vede il colpo di scena dal Bayern Monaco con l’acquisto di Leroy Sanè.

Il fuoriclasse tedesco ed ex Manchester City si trasferisce, dando così il “via libera” sull’operazione che vede coinvolto il Milan su quello che è l’addio di Rafael Leao.

A riportare la notizia che riguarda appunto i rossoneri è Alfredo Pedullà, che ha svelato il colpo a costo zero a causa della scadenza di contratto fissata al 30 di questo mese col Bayern Monaco. Il club tedesco ha scelto di farlo partire per le sue stesse volontà di mancato rinnovo proprio con la società di Monaco.

Calciomercato Milan: Sanè ha firmato, la destinazione

Era stato accostato ai club italiani a causa della sua condizione contrattuale, con un paio di club che andando a versargli una cifra importante per il suo ingaggio, risparmiavano in realtà sul cartellino. Perché Sanè è un colpo a zero che in Italia stavano valutando sia il Milan che il Napoli, ma con uno stipendio da 10 milioni che risultava fuori portata per entrambi.

Il Milan, dal canto proprio, sta valutando quella che è un’operazione per le corsie considerando che oltre a Theo Hernandez, c’è la possibilità che Leao finisca proprio al Bayern Monaco che ha appena perso definitivamente Sanè e, con l’intenzione di mettere sull’altra corsia proprio il portoghese – che farebbe faville in un 4-2-3-1 con Kane davanti e Olise e Musiala sulla trequarti -, verserebbe così nelle casse del Milan le cifre che i rossoneri chiedono per l’ex Lille.

Ma Leroy Sanè, appunto, non è in Italia che si vedrà. Come riferisce la stessa fonte, a prendere Sanè è il Galatasaray. Piazzando il colpo a costo zero, davanti e con Osimhen, che pure sembra poter restare in Turchia, il club di Istanbul ha chiuso quella che è l’operazione dal Bayern.

Le cifre del colpo Sanè: via libera per Leao

Il Milan dunque perderà Leao, qualora dovesse arrivare l’offerta che i rossoneri chiedono per la sua cessione. Basteranno 70-80 milioni, col Bayern intenzionato a convincere sia il club che il calciatore per il trasferimento in Bundesliga.

Dal canto proprio, Leroy Sanè, ha scelto al destinazione turca e non italiana. Il motivo è riconducibile all’ingaggio enorme che gli permette il club giallorosso. In Turchia, per il contratto firmato col Galatasaray, il suo stipendio toccherebbe i 10-12 milioni di euro a stagione. Cifre che in Italia neppure i top club possono permettersi.