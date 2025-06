Doppio colpo Inter, tornano in nerazzurro dopo diversi anni

Arriva l’annuncio inaspettato perché l’Inter sta costruendo la nuova squadra dopo aver scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore e ora vuole migliorarsi in ogni settore.

Una scelta a sorpresa quella che sembra aver fatto il club nerazzurro che dopo l’addio di Simone Inzaghi dalla panchina ha puntato forte su Chivu anche se prima aveva provato a scegliere altri profili per il ruolo di nuovo allenatore. Alla fine la scelta è ricaduta su quello che è stato un grande ex giocatore e ora attenzione a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi.

Perché ci sono delle novità che riguardano la squadra che sta allestendo Chivu all’Inter per il futuro. Il giovane allenatore collabora a pieno con la società e sta cercando di dare subito il suo contributo per tornare ad essere vincenti in ogni ambito.

Ci sono delle nuove notizie in merito alla scelta definitiva che farà l’Inter per migliorare la rosa e non solo. Il club vuole cercare di inserire più campioni possibili che sappiano gestire il gruppo e anche poter dare un giusto contributo nelle scelte tattiche. In questo momento il club ha bisogno di aria nuova visto quello che è accaduto nell’ultima annata che si è conclusa con zero titoli e tanta amarezza.

Inter, grande ritorno: doppio colpo immediato

Ultimissime notizie sul futuro dell’Inter e il piano che ha deciso di avviare il club in vista del futuro. Perché in questo momento la società sembra avere le idee chiare su che strada percorrere nonostante il tanto scetticismo dei tifosi per la scelta Chivu in panchina.

Diversi gli obiettivi che segue ora l’Inter in vista del futuro ma attenzione a quella che può essere la scelta da parte della società di puntare forte su nomi che possono rivelarsi da garanzia dal punto di vista umano e del legame con i valori dell’Inter.

Lo staff di Chivu è adesso completato, perché l’ultimo tassello che mancava è appena stato confermato dalla società: scelto Alexsandar Kolarov come vice allenatore di Chivu all’Inter. L’ex giocatore che ha vestito anche la maglia nerazzurra tra il 2020 e il 2022 è ora pronto alla sua prossima avventura.