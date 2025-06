La Juve ne ha perso subito uno: assegno da 30 milioni di euro

Che mazzata per i tifosi della Juventus, così la dirigenza bianconera perde una grandissima occasione: 30 milioni ed è pronto a firmare

Un cambiamento profondo quello che caratterizzerà l’estate della Juventus. E in realtà alcune grosse novità sono già arrivate in casa bianconera, soprattutto a livello dirigenziale. Perché il divorzio da Cristiano Giuntoli ha segnato una via decisamente netta per il futuro, parallelamente all’approdo a Torino di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Vecchia Signora.

Al suo fianco Giorgio Chiellini, simbolo della juventinità che spesso e volentieri quest’anno è mancata. Un dna bianconero che vive, invece, in maniera forte in Igor Tudor. L’allenatore croato pareva in rampa di lancio, pronto a partire dopo aver portato la squadra del suo cuore al quarto posto e alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Ed invece coi tanti cambi in dirigenza la posizione dell’allenatore pare cambiata, con lo stesso Comolli che ha rincuorato Tudor: a questo punto il tecnico croato, salvo incredibili colpi di scena, rimarrà alla Juve anche dopo il Mondiale per Club.

Si riparte da lui, con novità profonde che riguarderanno il calciomercato estivo dei bianconeri, tra nuovi innesti e potenziali – e corposi – addii. Dusan Vlahovic è il primo della lista, lo si sa da un po’ visto che il nazionale serbo non ha trovato l’intesa per il rinnovo e col contratto in scadenza tra un anno è inevitabile pensare alla cessione. C’è un’altra situazione, decisamente più spiacevole, che sta per lasciare a bocca aperta i tifosi della Juventus: un ko da ben 30 milioni di euro.

Firma immediata: altro che Juventus

In entrata, non vi sono dubbi, tra gli obiettivi principali del club torinese vi è quello di regalare a Tudor un nuovo centrale difensivo. A maggior ragione dopo il grave infortunio di Bremer che ha tenuto il brasiliano indisponibile per tutto l’arco della stagione.

E così il nome di Diego Coppola, da qualche settimana a questa parte, si è fatto bollente per i colori bianconeri. Il difensore di proprietà dell’Hellas Verona, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2027, piace parecchio anche in Premier League. E sembrerebbe che il Brighton in particolar modo sia pronto a superare la concorrenza bianconera per garantirsi la firma del nazionale azzurro, recentemente in campo nelal sfida contro la Norvegia. A riferirlo è il portale ‘Calciomercato.it’.

30 milioni di euro per un matrimonio che potrebbe effettivamente concretizzarsi anche in tempi brevi, con buona pace della dirigenza juventina. Per Coppola, nella sua ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, 35 apparizioni complessive con anche 2 reti all’attivo.