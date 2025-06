Lascia il Napoli, annuncio dell’agente: “Vuole restare in Serie A”

Manna è attivo su più fronti e in attesa dell’ufficialità di De Bruyne, dovrà risolvere anche un’altra questione che è quella relativa al malumore del giocatore che ha già chiesto la cessione.

A parlare di questa vicenda è il suo agente, che ha espresso la sua opinione in merito all’interesse di alcune squadre di Serie A.

Dove può andare, quindi, il giocatore?

Ecco le ultimissime notizie relative al futuro del ragazzo.

E’ in grande fermento il mercato del Napoli, con la società che è attiva su più fronti anche quelle delle cessioni.

C’è un grande movimento anche riguardo le uscite con alcuni giocatori che sono con le valigie in mano.

Calciomercato Napoli: annuncio dell’agente

A fare il punto della situazione è il procuratore che ha parlato del futuro dell’attaccante, che quasi sicuramente non sarà riconfermato in azzurro la prossima stagione.

L’obiettivo dell’entourage è abbastanza chiaro, ovvero trovare un’altra squadra in Serie A che possa valorizzare il talento del ragazzo che ha già avuto un’esperienza in Italia in prestito a Frosinone.

Bruno Di Napoli è stato intervistato da Radio Marte per fare il punto della situazione in merito al futuro del suo assistito, che è tornato a Napoli dopo il prestito all’Espanyol.

C’è grande attesa e curiosità attorno al ragazzo che è pronto a fare la differenza in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di trovare spazio e continuità in un campionato difficile come quello italiano.

Cheddira in Serie A?

Walid Cheddira, quindi, è pronto a mettersi di nuovo a disposizione di Conte anche se il suo futuro sarà altrove.

A confermarlo è l’agente che ha chiarito la posizione del giocatore:

“La volontà del ragazzo è tornare in Italia, ci sono diverse squadre interessante soprattutto in Serie A. L’espeirenza all’estero è stata comunque formativa”.

“Napoli? Aveva fatto bene durante il ritiro ma aveva bisogno di continuità. All’Espanyol ha giocato nella prima parte di stagione e poi ha trovato meno spazio. Giocare in prestito di sicuro non lo aiuta”.

“Cheddira vuole giocare in Serie A e in Italia, è questa la sua priorità”.

Queste le dichiarazioni del procuratore he di sicuro faranno discutere in società. Adesso sarà compito di Conte e Manna valutare il da farsi con l’allenatore che a questo punto potrebbe decidere anche di non portarlo in ritiro per lasciarlo partire quanto prima.