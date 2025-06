Nuova squadra per Lobotka: operazione da 25 milioni

Svolta nel futuro di Stan Lobotka, operazione da 25 milioni: colpo di mercato importante per una big europea, i dettagli

Il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte è pronto a cambiare totalmente volto. Per quanto la squadra azzurra sia reduce da un’impresa straordinaria, la vittoria di uno scudetto non pronosticabile, Conte avrebbe dato il via libera a una vera e propria rivoluzione sul mercato. Una rivoluzione che prevederà l’addio di moltissimi senatori dello spogliatoio. Tra questi, quasi certamente Frank Anguissa, oltre a un altro perno del centrocampo come Stan Lobotka.

Se il futuro del camerunense sembra scontato, e sarà molto difficile riuscire a convincerlo a restare sotto l’ombra del Vesuvio, avendo il desiderio di abbracciare una nuova vita dopo aver vissuto quattro stagioni intense, e vittoriose, a Napoli, quello di Lobotka è decisamente più opaco.

Lo slovacco, altro giocatore da molti anni a Napoli, non avrebbe nascosto di tenere in considerazione eventuali offerte importanti da big europee. In assenza della giusta offerta per lui e per il club, però, difficilmente si muoverà, anche perché Conte continua a considerarlo un giocatore, se non imprescindibile, quanto meno prezioso nel suo scacchiere tattico.

Il problema per il tecnico salentino è che, l’ipotizzata offerta importante, potrebbe essere imminente. Una big europea avrebbe infatti messo gli occhi sul regista, e starebbe tentando di chiudere un affare da 25 milioni di euro.

Lobotka verso l’addio al Napoli, ci pensa una big europea: affare da 25 milioni

Non c’è ancora nulla di certo, nel futuro di Lobotka, se non che già da qualche anno lo slovacco ha fatto accendere i riflettori di mezza Europa su di sé a suon di grandi prestazioni. Da sempre ammirato in Spagna, considerando anche che in Liga ha già giocato, lasciando un’ottima impressione, in passato era stato accostato al Barcellona.

Se i blaugrana non hanno però mai veramente affondato il colpo per strappare al Napoli uno dei grandi protagonisti di queste stagioni trionfali, potrebbero farlo nelle prossime settimane i dirigenti di un club rivale di quello catalano, pronti ad accontentare sia gli azzurri che il giocatore pur di riportarlo in Spagna.

In particolare, stando a quanto riferito anche da fonti spagnole, la squadra più interessata in questo momento a Lobotka sarebbe l’Atletico Madrid, disposto a versare nelle casse del club di De Laurentiis la somma di 25 milioni di euro previsti da una clausola presente nel contratto del giocatore.

Resta da capire se i Colchoneros riusciranno a trovare una quadra anche con l’entourage del calciatore, e soprattutto se anche Conte sarà disposto a dare il via libera (metaforico) all’operazione, magari perché già convinto di aver individuato il possibile sostituto su cui fiondarsi in caso di cessione.