Scelto il CT dell’Italia, è il sogno di Gravina: operazione mostruosa

Clamoroso colpo di scena per la panchina dell’Italia, perché dopo i rifiuti di Ranieri e Pirlo che avanzano altri nomi a sorpresa per allenare la Nazionale.

Ci sono delle nuove notizie molto interessanti che arrivano dal Corriere dello Sport che fa una lista di quelli che possono essere i profili giusti per diventare il prossimo ct della Nazionale e in panchina con l’Italia può esserci anche una scelta totalmente a sorpresa. Perché in questo momento i nomi che sono venuti fuori dopo alcune trattative saltate portavano a Gattuso, De Rossi o Pirlo.

Ma occhio alla scelta che può cambiare tutto, perché vengono fuori anche altri nomi che possono essere decisivi per dare una sterzata al progetto azzurro che vede l’Italia in grande difficoltà e con la voglia di ripartire per raggiungere l’obiettivo qualificazioni Mondiali dopo due edizioni senza partecipazione.

Potrebbe essere arrivata la svolta a sorpresa ora per il ruolo di commissario tecnico dell’Italia con la Nazionale che aspetta il suo nuovo allenatore che guiderà nei prossimi mesi la squadra verso una rimonta per provare a raggiungere la qualificazione al Mondiale 2026 che si giocherà negli Stati Uniti. Possibile decisione da un momento all’altro con tutti i tifosi che attendono il momento giusto.

Nuovo ct Italia: la scelta di Gravina, è il sogno

Diversi i nomi venuti fuori in queste ultime ore e ora occhio a quella che può essere la decisione definitiva da parte di Gravina che con il resto della FIGC ha un sogno per la panchina dell’Italia e il nuovo ct della Nazionale può essere una vera sorpresa.

E’ calato il buio sulla Nazionale italiana e su quello che è un progetto che da troppi anni sembra ormai fallimentare. Un altro cambiamento forzato è alle porte e la paura di non partecipare nemmeno ai Mondiali 2026 è tanta, adesso si rischia grosso perché ci sono delle nuove notizie che arrivano riguardo quella che sarà la scelta di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per il ruolo di prossimo ct dell’Italia.

Servirà un profilo capace di provare la rimonta al primo posto sulla Norvegia nel girone di qualificazioni Mondiali o qualcuno che riuscirà a tenere alta la concentrazione per i Playoff che ci saranno in caso di secondo posto. Tanti rifiuti in una situazione disastrosa e adesso occhio alla scelta del nuovo ct dell’Italia con il Corriere dello Sport che parla di sogno Mourinho.

Tra i nomi noti di Cannavaro, De Rossi, Pirlo e Gattuso spunta fuori anche quello di Mourinho che può diventare il prossimo ct dell’Italia. E’ il sogno di Gravina che per convincerlo però dovrà fare un’offerta economica alta per convincerlo a lasciare il Fenerbahce, un’operazione mostruosa che può essere allestita nelle prossime ore.