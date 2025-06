Serie A, prendono Raspadori: il Napoli accetta 40 milioni

Giacomo Raspadori dirà addio al Napoli con permanenza in Serie A e lo farà soltanto alle cifre che gli azzurri chiedono.

Dopo averlo preso dal Sassuolo, nonostante gli alti e bassi vissuti in terra partenopea, Jack Raspadori è risultato sempre decisivo, in ottica Scudetto. Sia nell’esperienza con Spalletti, che in quella con Antonio Conte.

Diventato partner importantissimo di Lukaku nella cavalcata Scudetto di questa stagione, alla fine il talento della Nazionale italiana potrebbe essere “sacrificato” di fronte all’importante offerta in arrivo per il Napoli e col suo futuro ancora in Serie A, per il calciatore che uscirebbe così dagli azzurri per giocare in un top club italiano, che giocherà anche in Europa nella prossima stagione.

Calciomercato: Raspadori via, il Napoli accetta i 40 milioni

Come hanno fatto sapere da Il Mattino, per Giacomo Raspadori il Napoli sarebbe disposto ad accettare una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Fino a questo momento squadre come la Lazio e la Roma, che avevano puntato su Giacomo Raspadori, si sono spinti fino ai 25 milioni di euro circa, che è una cifra che non può bastare al Napoli che ha voglia di percepire maggiori cifre di fronte al sacrificio.

Perché, in questo momento, Raspadori risulta quasi un intoccabile per Conte. Stesso Mister salentino che avrebbe già fatto sapere al Napoli che, se dovesse perdere appunto il 10 della Nazionale, gli azzurri dovranno investire per prendere una soluzione al suo posto che è nel nome di Ademola Lookman o di Moise Kean, proprio per non perdere il “feeling” con il 3-5-2 che vede Lukaku al centro dell’attacco.

Chi prende Raspadori? Un’opzione concreta in Serie A

A prendere Raspadori, per le cifre che chiede il Napoli, potrebbe essere una delle squadre che gioca la prossima Champions League e che vedrebbe in lui la soluzione giusta, da titolare, per il grande colpo in arrivo dagli azzurri.

Il Napoli, dovesse scegliere di venderlo, lo farà dunque solo per i 40 milioni di euro che chiede. E la stessa cifra potrebbe essere disposta a spenderla l’Atalanta che, vendendo Lookman, darebbe una sottopunta a Retegui come quella che arriva da Napoli. Formando un tandem davanti per Juric, tutto italiano, Retegui potrebbe veder composto l’attacco dell’Atalanta proprio nel duo con Raspadori. Sullo sfondo, per lo stesso attaccante ex Sassuolo, anche l’Inter. Ma come al Napoli, Raspadori arriverebbe soltanto per giocare come “riserva” di lusso a Lautaro e Thuram.