Theo all’Atletico: il Milan ha già bloccato il sostituto, arriva dall’Italia

Le strade di Theo Hernandez e del Milan si separeranno con ogni probabilità nel corso di questo calciomercato.

Sfumata l’ipotesi Al-Hilal, il terzino francese starebbe spingendo per tornare in Spagna all’Atletico Madrid, che nel pomeriggio di ieri ha presentato una prima offerta ufficiale al Milan per il calciatore. Questa non è stata ancora accettata perché le cifre sono state ritenute insufficienti, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno il tutto possa risolversi per il meglio.

Ceduto Theo Hernandez, il Milan affonderà il colpo decisivo per il suo sostituto, calciatore che Igli Tare avrebbe anche già bloccato.

Theo all’Atletico: svelato il nome del sostituto

Theo Hernandez diventerà con ogni probabilità un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid in questo calciomercato. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo verbale fra le parti, anche se mancherebbe ancora il più importante, quello fra i club.

Da qui a qualche giorno, però, l’operazione potrebbe andare in porto, con Igli Tare che si sarebbe già mosso di conseguenza per evitare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una squadra completamente rivoluzionata il primo giorno di ritiro. Il direttore sportivo rossonero avrebbe infatti già bloccato il sostituto di Theo Hernandez, calciatore che il Milan dovrebbe prelevare direttamente dalla Serie A.

Stando ai colleghi di Sportitalia, infatti, il Diavolo potrebbe affondare il colpo su Dodo della Fiorentina, giocatore che piace tanto all’allenatore toscano nonostante sia un esterno destro e non sinistro come il francese. Questo sarebbe però un dettaglio superfluo ai fini della buona riuscita dell’operazione, anche perché stiamo parlando di un calciatore che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A grazie alla sua velocità e fisicità, tipica proprio dei calciatori provenienti dal Sud America.

Il Milan riparte dall’erede di Theo Hernandez

Dodo potrebbe essere l’erede al Milan di Theo Hernandez. Inutile dire che l’ostacolo principale è la Fiorentina, che valuterebbe l’esterno brasiliano la bellezza di 22 milioni di euro stando dati Transfermarkt. Una cifra che potrebbe essere finanziata dall’uscita del francese, ma che allo stesso tempo potrebbe lievitare data la volontà dei Viola di non privarsi di un calciatore del genere.

A fronte di questo Igli Tare starebbe valutando anche altre alternative, come ad esempio Oleksandr Zincheko dell’Arsenal, calciatore oramai ai margini del progetto tecnico di Arteta che potrebbe lasciare l’Arsenal per poco meno di 20 milioni di euro considerata la sua scadenza di contratto fra un anno. L’ucraino, però, non convincerebbe la dirigenza rossonera quanto Dodo, ma l’uno non escluderebbe l’altro secondo i colleghi di Sportitalia, dato che stiamo parlando di due calciatori che lavorano su due fasce di competenza diverse. Staremo a vedere, ma la strada per il post Theo Hernandez sembrerebbe segnata.