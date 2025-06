Ultim’ora Juve, ribaltone in attacco: nuovo bomber francese

La Juventus prepara un grosso cambiamento in attacco: addio Vlahovic e bomber francese, ecco cosa sta per succedere alla squadra di Tudor

Quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League: la Juventus ringrazia Igor Tudor che ha risollevato, sin dal suo arrivo al posto di Thiago Motta, una squadra scarica e prive di idee vincenti. Il futuro della Vecchia Signora, ad oggi, può essere visto in maniera decisamente più ottimista.

Il futuro della Juventus di Igor Tudor, al di là di ciò che accadrà nel Mondiale per Club, dipenderà molto dal mercato. Soprattutto in un settore del campo che, come ormai noto già da mesi, vivrà a breve una vera e propria rivoluzione. L’attacco saluterà Dusan Vlahovic che dopo mesi di colloqui e contatti con la dirigenza bianconera non ha trovato l’intesa per rinnovare, per restare oltre il 30 giugno 2026.

Uno stipendio evidentemente troppo elevato quello di 12 milioni di euro che la dirigenza di casa Juve, ad oggi, garantisce al 25enne di Belgrado. Ci sarà da cambiare, da ottimizzare le uscite anche per quel che riguarda il monte ingaggi. E così oltre a Vlahovic andrà valutata pure la questione riguardante Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG per il quale si è già parlato di una possibilità di restare a Torino a titolo definitivo: staremo a vedere.

Da un bomber francese ad un altro, perché Chiellini e Comolli sembrerebbero aver messo nel mirino un altro attaccante che potrebbe a conti fatti essere il grande protagonista nella prossima stagione della Vecchia Signora. L’annuncio arrivato nelle scorse ore non solo non lascia dubbi ma fa trapelare una possibilità concreta che potrebbe tramutarsi in realtà nelle prossime settimane: ecco l’attaccante in cima alla lista dei dirigenti bianconeri.

Juve, post Vlahovic dalla Premier League

Il giornalista turco Ekrem Konur nelle scorse ore ha rivelato quella che potrebbe essere la strategia della Juve per potenziare l’attacco in vista della nuova stagione. L’indiscrezione dell’esperto di mercato, rivelata sul suo profilo ‘X’, non lascia spazio a dubbi: è un bomber che piace parecchio.

Si parla di Jean-Philippe Mateta, centravanti classe ’97 di proprietà del Crystal Palace finito nel mirino di diverse grandi squadre sparse per l’Europa. Juventus in primis. Konur ha rivelato come il 27enne, che vedrà scadere tra dodici mesi il suo contratto con il club di Premier League, potrebbe cambiare maglia nei mesi estivi. Il giornalista rivela come l’attaccante sia in trattative per rinnovare il contratto che scadrà molto presto: non è però possibile dare per scontata la fumata bianca. Anzi.

“L’Interesse, però, sta crescendo da parte di Juventus, Manchester United, Nottingham Forest, Aston Villa, Bournemouth, Newcastlle e West Ham, oltre che di altri club europei”, le parole di Konur che fanno sognare i tifosi bianconeri. Mateta sarebbe un grande colpo: nella sua ultima stagione con il Crystal Palace ha segnato 17 gol con 4 assist in 46 presenze complessive, tra campionato e coppe.