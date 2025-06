Addio Inter, Chivu perde un big: se ne va per 78 milioni

Un clamoroso addio che potrebbe scuotere il mondo nerazzurro: addio Inter, 78 milioni per un affare pazzesco in uscita

Una stagione nella quale l’Inter ha avuto in mano, a lungo, lo Scudetto che alla fine è volato via in direzione Napoli. Una serie di delusioni, l’ultima in finale di Champions League contro il PSG, che hanno cambiato presente e futuro della squadra nerazzurra.

Un 5-0 che ha evidentemente segnato, in primis, Simone Inzaghi: il tecnico si è trasferito in Arabia Saudita, il suo ciclo milanese è finito nella delusione più totale. Marotta, con innegabile coraggio, ha deciso di puntare su un tecnico emergente che conosce benissimo l’ambiente nerazzurro: Cristian Chivu. Dopo l’esperienza col Parma la chiamata nerazzurra a cui era impossibile dire di no: per alcuni un azzardo, per altri la scelta giusta per ripartire da zero e costruire nuovamente una squadra vincente.

La dirigenza di Viale della Liberazione ci proverà davvero in sede di calciomercato. Ed in realtà lo sta già facendo. Le firme di Petar Sucic e Luis Henrique, arrivati rispettivamente da Dinamo Zagabria e Olympique Marsiglia, possono dare una grossa mano nel corso della stagione che sta per cominciare. E mentre i nerazzurri preparano l’esordio nel Mondiale per Club tra meno di una settimana contro il Monterrey, parallelamente Beppe Marotta deve fare i conti anche con i potenziali addii.

Hanno già salutato Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno e da tempo consci di essere fuori dai piani dei vertici meneghini. Allo stesso modo c’è una situazione potenzialmente più spinosa che potrebbe privare Chivu di uno dei pilastri della squadra nerazzurra: l’offerta choc è dietro l’angolo.

Inter, 78 milioni e addio: tifosi distrutti

Prima di spendere – e farlo su nomi importanti, soprattutto per attacco e difesa – l’Inter rischia di dover valutare almeno una cessione importante. Lo scenario che i tifosi nerazzurri temevano di dover affrontare potrebbe concretizzarsi molto prima del previsto. Non arrivano buone notizie per mister Chivu.

Alessandro Bastoni è da sempre uno dei nomi più apprezzati nel panorama europeo. Un centrale moderno, ancora giovane ma dalla grande esperienza internazionale, che nel recente passato è stato accostato soprattutto al Manchester City. Oggi pare esservi un altro club che in cerca di un centrale di alto livello potrebbe fare follie per strapparlo ai nerazzurri. Si tratta del Real Madrid, che ha recentemente salutato Carlo Ancelotti e affidato a Xabi Alonso la guida della prima squadra.

Per Bastoni Florentino Perez potrebbe arrivare ad offrire ben 78 milioni di euro, una cifra importantissima che rispecchia effettivamente valore e potenziale del pilastro nerazzurro. D’altro canto la dirigenza di Viale della Liberazione proverà a fare muro nel caso in cui le ‘Merengues’ dovessero farsi concretamente avanti: ogni tipo di scenario, in questo momento, non è da escludere.