Juventus, svolta Sesko in attacco: affare sbloccato, i dettagli

Cambiano i piani della Juventus per l’attacco. I bianconeri, alla ricerca di un grande bomber, adesso sono pronti a definire un altro colpo: l’assist arriva proprio dall’Arabia Saudita, ecco tutti i dettagli.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione sulle prossime manovre da parte della società. Comolli, che da qualche settimane si è insidiato all’interno dello staff tecnico bianconero, come direttore generale con delega sulla parte sportiva, è a lavoro per individuare i migliori rinforzi da prendere in vista della prossima stagione.

Il dirigente ha le idee chiare riguardo gli obiettivi di mercato della Juventus, che ha la necessità di prendere un grande bomber. Nelle ultime ore sono uscite fuori nuove indiscrezioni in merito al nome del giocatore che interessa ai bianconeri, ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte del club bianconero che dovrà risolvere anche la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, che interessa sempre al Milan ma anche al Fenerbache di Mourinho.

Il serbo, che nella prossima vetrina del Mondiale per Club dovrà essere bravo a mettersi in mostra, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e per il rinnovo non ci sono stati dei passi in avanti nonostante il cambio in società.

Ecco perché la Juve ha necessità di bloccare un altro attaccante e confermare Kolo Muani, che si appresta a vivere un’altra stagione in bianconero.

Calciomercato Juventus: chi arriva in attacco?

Dopo il nome di Osimhen, che era un pallino del vecchio management bianconero, adesso c’è un’altra priorità per la Juventus che ha individuato un altro rinforzo per l’attacco.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’idea è quella di portare alla Juve Viktor Gyoekeres dello Sporting. L’attaccante svedese, che ha segnato la scorsa stagione oltre 60 gol in Portogallo, è un obiettivo concreto per il reparto offensivo.

La valutazione, però, come confermato anche dal presidente dello Sporting è di oltre 70 milioni di euro. Intanto, dall’Arabia arriva un assist che di sicuro non farà piacere ai bianconeri.

Intreccio Gyoekeres: Juve avvisata, adesso c’è anche l’Arsenal

Infatti, in un giro di attaccanti che riguarda anche altri giocatori, la Juve rischia di essere beffata riguardo Viktor Gyoekeres che è finito nel mirino anche dell’Arsenal.

I Gunners, infatti, rischiano di dover depennare dalla propria lista mercato Sesko, che è pronto a lasciare l’Europa per andare in Arabia. A quel punto Arteta farà di tutto per prendere Viktor Gyoekeres.