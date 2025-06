Dopo De Bruyne arriva anche ter Stegen: sarà una Serie A da urlo

Dopo Kevin De Bruyne la Serie A potrebbe presto accogliere un altro campione di caratura internazionale come Marc André ter Stegen.

stando alle ultime notizie, infatti, il portiere sarebbe in combutta col Barcellona dopo che il club blaugrana ha a sorpresa deciso di ingaggiare Joan Garcia dell’Espanyol e rinnovare per un’altra stagione una vecchia conoscenza del campionato italiano come Szczesny. Ter Stegen è come se si fosse sentito tradito dal trattamento riservatogli dal Barcellona, ed è per questo che starebbe seriamente valutando la possibilità di sbarcare in Serie A dopo l’interessamento (concreto) di una grande del campionato italiano.

Ter Stegen segue De Bruyne: futuro in Serie A

A partire dalla prossima stagione Marc André ter Stegen potrebbe giocare in Serie A. Il tedesco è rimasto deluso dal comportamento che gli è stato riservato dal Barcellona, che acquistando Garcia e rinnovando Szczesny è come se gli avesse voltato le spalle.

La cosa ancora più grave è che ter Stegen dovrebbe essere il capitano della formazione blaugrana, ed è per questo che l’ex Gladbach ci sarebbe rimasto doppiamente male al punto da prendere seriamente in considerazione la possibilità di andare via in questo calciomercato. Considerando il livello del nome di cui si sta parlando, l’estremo difensore non avrà chissà che difficoltà nel trovarsi una nuova sistemazione, che contro ogni pronostico potrebbe essere addirittura in Serie A.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, infatti, Marc André ter Stegen potrebbe diventare i pali del Milan a partire dalla prossima stagione, complice anche la delicata situazione relativa al futuro di Mike Maignan. Il Diavolo non sarebbe però l’unico club italiano sulle tracce dell’estremo difensore tedesco, che stuzzicherebbe e non poco anche la nuova Juventus dell’appena confermato Igor Tudor.

Stanno ingaggiando ter Stegen: porta blindata

Con l’arrivo di ter Stegen il Milan potrebbe blindare la propria porta per gli anni a seguire. Ovviamente stiamo parlando di una trattativa che deve ancora entrare nel vivo, ma se Maignan dovesse andare via il Diavolo non ci penserebbe più di due secondi ad affondare il colpo sul portiere del Barcellona.

C’è però da battere una concorrenza piuttosto agguerrita, che non si limita alla sola Juventus. Stando ai colleghi di Fichajes, infatti, anche Manchester City, Newcastle e Paris Saint Germain starebbero valutando al possibilità di ingaggiare ter Stegen, con i francesi, più delle inglesi, che potrebbero compiere qualche primo passo concreto verso il tedesco in attesa di capire cosa ne sarà poi di Donnarruma.