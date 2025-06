Il Milan brucia l’Inter: colpo da urlo in attacco

Svolta clamorosa sul mercato, il Milan brucia la concorrenza dell’Inter per chiudere un colpo in attacco: i tifosi esultano

C’è già aria di derby nel campionato italiano, anche e soprattutto grazie al calciomercato. Nonostante l’estate sia ancora lunga, le big italiane hanno già iniziato a muoversi sul mercato, in alcuni casi anche con grande forza. Tra queste, una delle più attive è sicuramente il Milan, che sta cercando di creare una squadra adatta alle idee di Max Allegri. E, per farlo, avrebbe deciso di affondare immediatamente per un super colpo in attacco, bruciando la concorrenza dell’Inter.

Con la squadra nerazzurra impegnata nella preparazione del Mondiale per Club, ormai alle porte, è chiaro che in questo momento un Milan spensierato potrebbe avere maggior margine di manovra per raggiungere i propri obiettivi di mercato, anche quando contesi da una società forte e importante come quella guidata da Beppe Marotta.

Lo dimostra soprattutto quanto starebbe accadendo in queste ore. Un attaccante da tempo nel mirino della squadra nerazzurra oggi allenata da Chivu è infatti diventato il principale obiettivo del Milan, pronto ad anticipare la concorrenza con un’offerta irrinunciabile.

Milan, accelerazione sul mercato per un attaccante: bruciata la concorrenza dell’Inter

Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, al momento il principale obiettivo del Milan per l’attacco sarebbe Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese e della Nazionale, 25 anni il prossimo settembre, è ritenuto dalla dirigenza rossonera un bomber con ancora ampi margini di crescita, oltre che motivato dalla voglia di mettersi in gioco con una big.

In più, si tratterebbe in un italiano da aggiungere a una rosa in questo momento poco azzurra, per cercare di rafforzare quel senso di appartenenza che nella squadra rossonera è mancata nelle ultime annate.

Già nel mirino dei rossoneri in passato, Lucca viene oggi valutato come l’uomo giusto per alternarsi nel ruolo di centravanti con Santiago Gimenez, teoricamente destinato a essere il titolare anche nella nuova stagione targata Max Allegri.