Inter, colpo d’esperienza dall’Atletico: la firma dopo il Mondiale

L’Inter, un po’ come succedeva anche con Simone Inzaghi, potrebbe piazzare il colpo d’esperienza per il progetto che sarà con Chivu.

Non è nuovo Ausilio a colpi di questo tipo, con Marotta che ha spesso e volentieri accontentato Inzaghi con affari a zero e di esperienza per rinforzare la rosa stessa dell’Inter.

Scegliendo i giovani come Luis Henrique, così come Leoni e gli altri colpi in arrivo per Chivu, occhio comunque alla possibilità della separazione con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, per quella che è un’operazione possibile poi in entrata, qualora l’Inter dovesse scegliere di dare al tecnico rumeno un giocatore di esperienza dopo i diversi anni passati nei top club d’Europa. In arrivo dall’Atletico c’è un’occasione che l’Inter potrebbe accogliere, con l’annuncio ufficiale arrivato sull’addio quest’oggi proprio da parte del classe ’89 di Pamplona.

Calciomercato, occasione a zero da Madrid per l’Inter

C’è da giocare un Mondiale per Club e sarà quella per l’esperto giocatore dell’Atletico Madrid, la sua ultima competizione con il club dei Colchoneros.

Ha dichiarato di sognare di separarsi con un trofeo, qualora dovesse la società di Madrid riuscire a mettere le mani sull’ambito premio Mondiale nella competizione che nasce per la prima volta, in questo format, che porterebbe incassi da capogiro per l’avventura che comincia questo week-end negli States.

Nella gara d’esordio c’è la sfida tra i materassai e il Paris Saint-Germain, fresco di vittoria in Champions League proprio contro l’Inter. E chissà che lo stesso giocatore che sfida il PSG e che ha già annunciato l’addio all’Atletico Madrid, non possa finire poi all’Inter.

Inter, ritiro o futuro in Serie A: sarà deciso dopo il Mondiale

Quella che arriva su Azpilicueta, calciatore che si svincola ma che non si ritira, è un’occasione a zero per l’Inter. Attraverso una cifra al ribasso sul suo ingaggio potrebbe essere il sostituto di Acerbi in difesa o comunque la valida alternativa per l’annata che sarà, dopo il Mondiale per Club, per l’Inter.

È soltanto infatti per la prossima stagione, qualora dovesse arrivare la firma sul contratto a zero per l’Inter, che Azpilicueta si vedrà in Serie A. Da Fichajes.net hanno fatto sapere che Azpilicueta non lascerà il calcio, ma non è comunque da escludere. Per ora si gode il suo ultimo mese con l’Atletico Madrid, poi sarà valutato se il suo approdo in Serie A è cosa concreta oppure no, dopo le voci che già nella scorsa estate erano circolate per il suo passaggio possibile all’Inter.