La Juve fa il colpo grosso dal Real: lo manda Xabi Alonso

La Juventus progetta i prossimi colpi. Nel mirino un giocatore del Real Madrid finito ai margini dopo lo sbarco in panchina di Xabi Alonso.

Per ora ha deciso di rimanere così, non sfruttando quindi la speciale sessione di mercato riservata alle squadre partecipanti al Mondiale per Club (chiusasi il 10 giugno). La Juventus in questi giorni, però, non è affatto rimasta immobile. Anzi. Il neo direttore generale Damien Comolli, insieme al suo braccio destro Giorgio Chiellini, ha cominciato a muoversi allo scopo di individuare i rinforzi da regalare ad Igor Tudor nel corso dell’estate. Nel mirino, ad esempio, è finito un giocatore del Real Madrid caduto in disgrazia dopo l’avvento alla “Casa Blanca” di Xabi Alonso.

Parliamo di Fran Garcia, poco gradito al tecnico spagnolo. Il 25enne nella scorsa stagione, sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ha avuto modo di giocare spesso totalizzando 48 apparizioni fra tutte le competizioni (di cui 29 da titolare) “condite” da 4 assist. Numeri che non gli basteranno per ottenere la riconferma nella capitale.

L’ex Bayer Leverkusen, infatti, lo ha subito inserito nell’elenco degli elementi dell’attuale rosa da vendere quanto prima e chiesto alla propria dirigenza di acquistare dal Benfica Alvaro Carreras. Il divorzio, alla luce della situazione venutasi a creare, appare inevitabile. La Vecchia Signora, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, si è iscritta alla corsa reputandolo un innesto intrigante e, a stretto giro di posta, provvederà a farsi avanti allo scopo di verificare la fattibilità del colpo e tratteggiarne i contorni economici.

Mercato Juventus, colpo dal Real Madrid: lo manda Xabi Alonso

Il profilo del classe 1999 riscuote diversi consensi alla Continassa. In primis, per la capacità di ricoprire non soltanto il ruolo di terzino mancino, ma anche di esterno lungo la fascia e ala sinistra in un tridente offensivo. Inoltre, viene considerato ancora giovane e dotato di ampi margini di crescita. Nei piani bianconeri, potrebbe andare a prendere il posto di Andrea Cambiaso, tuttora nei radar del Manchester City. Quello di Fran Garcia, in ogni caso, non è l’unico nome valutato dal management juventino.

La short list comprende pure Miguel Gutierrez, autore di 2 goal e 6 assist nelle 36 partite disputate con indosso la maglia del Girona che lo valuta intorno ai 25 milioni. L’interesse nei confronti del cursore spagnolo è concreto tuttavia, nella circostanza, Comolli dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli. La Juve riflette, in attesa di intervenire concretamente e consegnare a Tudor i primi doni.