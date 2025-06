Milan: doppio acquisto dall’Arsenal, li vuole Allegri

Doppio colpo dall’Arsenal per Allegri che ha fatto 2 nomi per il calciomercato del Milan. Tare è pronto ad accontentare il suo allenatore, ecco tutti i dettagli.

Arrivano importanti novità sul futuro dei rossoneri, che sono a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Nelle ultime ore è uscita fuori un’altra pista di mercato per il club che ha messo nel mirino due giocatori dell’Arsenal.

Da parte di Allegri è arrivato il via libera per questa operazione che rappresenterebbe un vero e proprio upgrade per la rosa del Milan che sta lavorando per definire, quanto prima, il doppio colpo.

C’è grande fermento in casa Milan con la società che in questi giorni si è trovata ad affrontare la questione legata alla cessione di Reijnders al Manchester City. L’olandese non sarà l’unico a partire, visto che Conte ha chiesto al Napoli di prendere Musah, che è un altro indiziato a lasciare i rossoneri per 25 milioni di euro.

C’è, dunque, un bel tesoretto per la squadra di Cardinale che è pronto ad investire i 90 milioni provenienti dalle cessioni dei due centrocampisti.

Modric è il prescelto per raccogliere l’eredità di Reijnders. Il regista ex Real Madrid arriverà a parametro zero ma non sarà l’unico rinforzo. Infatti, in queste ore, la dirigenza ha sondato la disponibilità anche di 2 giocatori dell’Arsenal.

Calciomercato Milan: chi arriva dall’Arsenal

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a lanciare l’indiscrezione di mercato relativa al doppio colpo dall’Arsenal.

Contatti avanzati, infatti, per due giocatori di proprietà dei Gunners, che sono fuori dal progetto tecnico di Arteta. Infatti, Tare ha mosso passi concreti per portare al Milan Zinchenko e Kiwior, che può essere un nuovo rinforzo per la retroguardia rossonera.

Entrambi i giocatori, duttili tatticamente, possono essere decisivi nella rosa che sta costruendo il direttore sportivo. Hanno ricevuto il via libera di Allegri, che ha dato delle indicazioni chiare anche riguardo un’altra cessione, quella di Thiaw.

Calciomercato Milan: nel mirino Zinchenko e Kiwior

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di portare al Milan Zinchenko. Questa mattina, dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono arrivate ulteriori conferme su questa pista di mercato.

Il terzino sinistro, che all’occorrenza può giocare anche come mazzala, può essere sfruttato al meglio da Allegri che dall’Arsenal vorrebbe prendere anche Kiwior, un suo vecchio pallino.

Tare è a lavoro per questo doppio colpo e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo.