Arriva Perisic a zero, giocherà la Champions League

Clamoroso! Arriva a parametro zero l’ex Inter, Ivan Perisic, e disputerà la Champions League. Ecco tutti i particolari

A 36 anni suonati Ivan Perisic non ha alcuna voglia di appendere le scarpette al chiodo. Del resto, l’ex Inter è reduce da una stagione più che positiva: con 16 gol e 11 assist in 35 apparizioni in Eredivisie ha contribuito non poco alla conquista del titolo nazionale dal parte del Psv Eindhoven.

Tre gol anche in Champions League di cui due, uno all’andata e uno nel return match, nei playoff contro la Juventus. Insomma, l’esterno croato, a dispetto della sua non più verde età, è ancora in grado di fare la differenza. Anche ai massimi livelli.

E, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe un top team che gli garantirebbe la possibilità di esibirsi di nuovo sul più prestigioso palcoscenico europeo, quello ovviamente della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Ivan Perisic, suggestione Barcellona

Anche il Barcellona del fenomeno Lamine Yamal figura tra le magnifiche 32 che si contenderanno il Mondiale per Club, al via domani negli Stati Uniti. Ebbene, il club blaugrana potrebbe farci un pensierino per il 36enne esterno croato.

Come detto, l’ex Inter ha dimostrato di avere ancora tante frecce nel suo arco, ragion per la quale potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per il Barcellona in vista di questa estate. Una suggestione che arriva direttamente dalla Spagna, in particolare dal quotidiano sportivo ‘Mundo Deportivo’, notoriamente molto addentro alle cose catalane.

Oltretutto, Perisic sbarcherebbe in Catalogna a parametro zero, con l’ingaggio che non costituirebbe un ostacolo per il Barça. Secondo quanto riferito sempre dal quotidiano spagnolo, il calciatore (in scadenza il 30 giugno) ha espresso la volontà di continuare a competere ai massimi livelli per arrivare al top della forma al Mondiale 2026.

Non solo la volontà del giocatore. Ci sarebbe, infatti, anche il benestare di mister Hansi Flick, soprattutto nel caso in cui Gerard Martin dovesse partire. D’altra parte, Flick conosce molto bene Perisic avendolo allenato quando entrambi erano al Bayern Monaco con i colori del quale hanno vinto la Champions League nel 2020.

Dunque, nonostante una carta d’identità che recita 36 anni, il tecnico blaugrana ha grande fiducia nelle qualità dell’esterno croato tanto da considerarlo un valore aggiunto anche in ragione della sua versatilità visto che può giocare come esterno destro, sinistro e, in caso di necessità, anche da centravanti.

Insomma, Perisic aggiungerebbe quel pizzico di esperienza a un gruppo che è un mix di talento e gioventù per renderlo ancora più esplosivo. Staremo a vedere se il Barcellona sfrutterà l’occasione di mettere sotto contratto l’esterno croato e, come sempre, vi terremo aggiornati.