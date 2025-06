Donnarumma arriva gratis: destinazione pazzesca

Gianluigi Donnarumma via dal PSG per una destinazione clamorosa: il portiere della Nazionale azzurra può firmare gratis

Non è un mistero che Gianluigi Donnarumma sia, ad oggi, ancora uno dei portieri più forti e decisivi del panorama mondiale. Il percorso del PSG in Champions League è stato caratterizzato dalle prodezze dell’estremo difensore campano che anche in finale è parso insuperabile per lo sterile attacco interista.

Il classe ’99 ha raggiunto una maturità tale da confezionare, settimana dopo settimana, prestazioni da vero top player. E nonostante gli incontentabili tifosi francesi che in qualche occasione lo hanno ingenerosamente criticato, ‘Gigio’ è rimasto concentrato arrivando a chiudere una delle annate più positive della sua carriera.

Il contratto di Donnarumma scadrà il 30 giugno 2026, un contratto ricco da oltre 10 milioni di euro a stagione che per il momento non ha ancora una data per il rinnovo. E così si moltiplicano le voci su un possibile addio del campione della Nazionale azzurra.

Top club a sorpresa: Donnarumma a zero

Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ ha rivelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Donnarumma. Ancora un anno al PSG, con il quale potrebbe dunque arrivare a scadenza nell’estate 2026, prima di affrontare quella che a conti fatti sarebbe la sfida più affascinante e ambiziosa della sua già straordinaria carriera.

Dalla Spagna si parla di Real Madrid, della possibilità che la società di Florentino Perez possa a conti fatti regalarsi l’estremo difensore classe ’99: ma non subito. Donnarumma è stato proposto al Real da intermediari e i ‘Blancos’, in tal senso, devono già muoversi per la successione di un campione come Courtois che ha da poco compiuto 33 anni. Il nazionale belga è in trattative per prolungare il contratto con il Real Madrid ma il suo addio, al massimo tra un anno, potrebbe apparire già come scontato.

Non è nemmeno detto che Andryi Lunin possa restare in Spagna per succedere a Courtois: il portiere ucraino, sotto contratto fino al 30 giugno 2030, potrebbe partire per giocare da protagonista altrove. Così l’opzione Donnarumma potrebbe decollare, dando all’italiano la possibilità di confrontarsi in un nuovo torneo e nel club storicamente più prestigioso di tutti. La proposta degli agenti di Donnarumma che lo hanno ‘offerto’ al Real è servita, ad oggi, per sondare il terreno.

Un terreno che rischia di essere fertile e portare il portiere ex Milan in Spagna. Con buona pace di Inter e Juventus che, in più occasioni, sono state accostate come possibili candidate alla firma del classe ’99. Donnarumma a parametro zero, tra dodici mesi, sarebbe un affare da non lasciarsi scappare. E da Madrid lo sanno bene. Nonostante la priorità continui ad essere il rinnovo di Courtois, il nome di Donnarumma rimane bollente per le ‘Merengues’.