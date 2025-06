Milan, 5 acquisti per Max: stanno prendendo l’incubo dell’Italia

Altro possibile acquisto a sorpresa per il Milan di Allegri che non ha nessuna intenzione di fermarsi e ora può arrivare quello che è stato l’incubo dell’Italia insieme ad altri colpi.

Dopo aver chiuso a zero l’ingaggio di Modric che sarà fondamentale per i compiti di campo e dello spogliatoio, che adesso il Milan è pronto a fare altri investimenti di un certo spessore e si vuole continuare a puntare su un mix di giocatori esperti e giovani che possano dare il giusto equilibrio per i risultati che si è prefissata la società che ora punta a fare di nuovo la storia.

Sono diversi i possibili nuovi acquisti del Milan e tra questi spunta fuori anche un giocatore di livello internazionale che è più volte stato considerato il vero incubo dell’Italia che in questi anni ha ricevuto pesanti batoste dal punto di vista della Nazionale.

Perché il Milan punta forte su un nuovo acquisto in particolare e c’è ancora. voglia di rinforzare ogni singolo reparto del club rossonero per la nuova squadra che è pronta a nascere. Attenzione alla svolta a sorpresa perché ci sono serie possibilità che adesso il club possa andare a chiudere un colpo di livello mondiale puntando forte su un giocatore che in Italia conosciamo fin troppo bene per quello che è accaduto di recente con la Nazionale dell’Italia.

Calciomercato Milan: altro acquisto mondiale come Modric

E’ partita la rivoluzione in casa Milan, con il club rossonero che ora vuole essere tra i protagonisti per i prossimi anni in Italia ma anche in Europa. Intanto, in vista di questa finestra di calciomercato che il club dopo Modric è pronto a fare un altro colpo di spessore davvero importante.

Si tratta di un giocatore che ha vinto ed è stato leader ovunque è andato, in modo particolare con la sua Nazionale. Perché per il centrocampo dopo Modric un altro grande campione può vestire la maglia rossonera e si tratta di Granit Xhaka che il Milan vuole prendere dal Bayer Leverkusen.

Un elemento di grande esperienza internazionale, perché il capitano della Nazionale della Svizzera Xhaka a 32 anni ha alle spalle una lunga carriera di successi e proprio lui può essere il primo obiettivo per il Milan di Allegri. Un giocatore che ha fatto del male alla Nazionale dell’Italia delle recenti sfide tra qualificazioni Mondiali ed Europei con prestazioni di livello assoluto.

Oltre Xhaka il Milan per il centrocampo valuta anche i nomi di Rabiot, Ricci, Rovella e il giovane classe 2007 Ayyoub Bouaddi del Lilla. Inoltre, si proverà a chiudere più colpi per reparto, secondo il Corriere dello Sport saranno almeno 5 gli acquisti.