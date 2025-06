Milan: incontro con l’agente, pagano la clausola

Il mercato sta entrando sempre più nel vivo. In queste ore, infatti, è andato in scena il vertice con gli agenti del giocatore. L’intenzione dell’attaccante, infatti, è quella lasciare il proprio club.

C’è l’apertura da parte dell’entourage e anche della società che è pronta a definire questo acquisti in tempi rapidi. Per prenderlo, infatti, basta pagare la clausola rescissoria con il prezzo che è già stato stabilito.

Protagonista inatteso di queste prime settimane di mercato è proprio il Milan che ha già definito l’arrivo a parametro zero di Modric e la cessione al Manchester City di Reijnders. I rossoneri hanno guadagnato una bella cifra da poter reinvestire subito.

Calciomercato Milan: svolta in attacco, vogliono prenderlo

Secondo quanto riportato dal portale catalano Sport, in queste ore c’è stato un incontro fra gli agenti del giocatore e il direttore sportivo. Un vertice importante che è servito a fare il punto della situazione riguardo le intenzioni del giocatore che è pronto a lasciare il proprio club.

L’esterno dell’Athletic Club e della Nazionale spagnola ha una clausola da 62 milioni di euro ed uno stipendio da 10. Nei giorni scorsi anche il Bayern ha chiesto informazioni con i tedeschi alla ricerca di un sostituto di Sané, che si è trasferito al Galatasaray a parametro zero. C’è però la concorrenza dei blaugrana con Deco che vuole portare al Barcellona Nico Williams.

Il Milan fa da spettatrice. Infatti, senza Nico Williams è probabile che il Bayern possa tornare alla carica per Leao che può essere l’altra grande cessione del club rossonero. Un intreccio particolare che può trovare la definitiva svolta nelle prossime settimane.

Sfida per Nico Williams: il Bayern Monaco torna su Leao?

Il Milan, quindi, resta alla finestra ed attende notizie riguardo l’esito di questa operazione di calciomervato che, trasversalmente, interessa anche ai rossoneri che dovranno decidere se vendere o no il proprio numero 10.

Infatti, se non dovesse andare in porto il trasferimento di Nico Williams al Bayern Monaco, i tedeschi potrebbero puntare tutto su Leao.

L’attaccante portoghese, accostato nelle ultime settimane al club bavarese, è pronto a fare le valigie per trasferirsi in Germania ma prima servirà il via libera del Milan che dovrà trovare un sostituto in avanti, con Vlahovic o Retegui che sono delle idee per Tare che dovrà sentire il parere anche di Massimiliano Allegri.