Un Top dell’Atalanta al Napoli: Conte pazzo di gioia

Dall’Atalanta al Napoli, il presidente De Laurentiis è pronto a stupire tutti: colpo da urlo per la squadra Antonio Conte

Uno Scudetto che per i prossimi dodici mesi, con merito, rimarrà cucito sulle maglie azzurre. Il capolavoro del quale è stato grande artefice Antonio Conte è alle spalle e adesso in casa Napoli, dopo aver convinto l’ex Commissario tecnico a restare (e a rinunciare al ritorno alla Juve) si lavora in grande per costruire una squadra sempre più forte e competitiva.

Kevin De Bruyne può essere il primo tassello – manca solo l’ufficialità – per vedere un Napoli più internazionale, con probabilmente meno muscoli in mediana ma tecnica e fantasia che passeranno proprio dai piedi del campione belga che ha deciso di lasciare a scadenza il Manchester City. Compirà tra un paio di settimane 34 anni ma la sua classe, come è noto, non ha età. Il ds Giovanni Manna sta focalizzandosi, però, anche su altre importanti zone del campo che vedranno senz’altro sforzi di un certo peso per far felice l’allenatore pugliese.

Conte punta ad un grande attaccante che possa alternarsi o prendere il posto di Romelu Lukaku, che resta comunque uno dei suoi fedelissimi anche per il prossimo anno. Servirà probabilmente un sostituto di Okafor che dopo mesi di totale anonimato difficilmente rimarrà in maglia azzurra. E la difesa?

A tal proposito sono diversi i profili tallonati da Manna, sotto richiesta espressa di Conte, nonostante il Napoli abbia messo in campo nell’ultimo anno a mani basse la miglior retroguardia della Serie A. Tra gli altri, occhio alla pista che potrebbe diventare bollente in casa Atalanta: il Napoli ha già deciso.

Dall’Atalanta al Napoli: ecco il regalo per Conte

I nerazzurri sono reduci da mesi turbolenti, con Gian Piero Gasperini che ha deciso di lasciare Bergamo dopo anni di grandi soddisfazioni per accasarsi nella Capitale. Al posto del tecnico di Certaldo è arrivato Ivan Juric. E ora molto potrebbe cambiare anche in sede di mercato.

Secondo ‘Sky Sport’ tra i tanti nomi sondati dalla dirigenza campione d’Italia, quello di Giorgio Scalvini parrebbe essere tra i preferiti dallo stesso Conte. Il 21enne di Chiari è sotto contratto con la ‘Dea’ fino all’estate 2028 e nonostante il lungo infortunio ha dato una mano all’Atalanta dopo il ritorno in campo, risultando spesso fondamentale.

D’altro canto, da Bergamo, hanno le idee chiare. Scalvini viene visto come un perno del futuro, un giocatore ancora giovane (compirà 22 anni il prossimo dicembre) che rappresenta una scelta fondamentale tra presente e soprattutto futuro.

Il Napoli ha intenzione di rimanere alla finestra ma, nel frattempo, le porte dei nerazzurri restano chiuse. Il cartellino di Scalvini viene valutato oggi intorno ai 35-40 milioni anche se l’Atalanta pare intenzionata a tenerselo stretto anche per la prossima stagione.