Addio Juve, stavolta è deciso: si trasferisce in rossonero

Lascia la Juventus per trasferirsi in maglia rossonera: clamoroso scenario di mercato, ecco l’addio alla Vecchia Signora

Il futuro della Juventus passa da Igor Tudor. Una conferma contornata da mille controversie, come la possibilità – amaramente sfumata – che fosse Antonio Conte a prendere in mano le redini della squadra bianconera. Il no dell’ex Ct che ha preferito continuare a Napoli, con lo Scudetto sul patto, ha ribaltato ogni pronostico.

Ed è così l’allenatore croato il profilo che accompagnerà la Juve nella prossima stagione. Subentrato a Thiago Motta, Tudor è riuscito a conquistare quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League: uno step troppo importante per la Juve, anche e soprattutto in sede di calciomercato. La Vecchia Signora è infatti chiamata ad una vera e propria rivoluzione: tutto parte, però, dai vertici. La dirigenza ha salutato, dopo un anno di errori imperdonabili, Cristiano Giuntoli per fare spazio all’ex presidente del Tolosa Damien Comolli.

Il francese, oggi direttore generale bianconero, sarà affiancato da Chiellini e dal possibile nuovo ds per la programmazione in sede di mercato. Una Juve che si appresta a vivere l’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain e nel frattempo valuta il da farsi per potenziare la rosa di Tudor. In tal senso diverse le piste che riguardano la firma di un nuovo bomber che prenderà, verosimilmente, il posto di Vlahovic nell’attacco bianconero.

In attesa di capire Kolo Muani se sarà acquistato a titolo definitivo dal PSG, occhio alla difesa. Il reparto arretrato sembra poter prospettare un addio davvero inatteso che lascerebbe di stucco la tifoseria bianconera. Una cessione che porterebbe il pilastro della Juve in maglia rossonera: ecco cosa succede.

Dalla Juve ai rossoneri: annuncio pazzesco

A riferire l’indiscrezione di mercato, sul proprio profilo ‘X’, è Enrico Camelio. Il giornalista ha infatti riferito di un pazzesco intreccio di mercato che tra poche settimane potrebbe privare la Vecchia Signora di uno dei suoi big in difesa. Si parla di Federico Gatti.

Secondo Camelio, infatti, il centrale ex Frosinone potrebbe essere il prescelto dal Bourmemouth per rimpiazzare Dean Huijsen. Il difensore olandese ma nazionale spagnolo è un ex bianconero: appena un anno fa fu ceduto per poco meno di 20 milioni, oggi il Real Madrid lo ha acquistato per il triplo. La beffa per la società torinese sarebbe, però, doppia. Perché secondo il giornalista Gatti potrebbe presto vestire la maglia rossonera del Bournemouth.

Nonostante le voci di un possibile rinnovo con la Juve siano ancora vive – attualmente Gatti è in scadenza nel 2028 – il centrale classe ’98 potrebbe finire per approdare in Premier League. La valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro: Gatti è reduce da 42 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti, tra campionato e coppe.