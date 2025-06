Inter, che colpo dall’Italia: prende il posto di Calhanoglu

Sta costruendo una nuova rosa l’Inter in vista della prossima stagione e del futuro, perché dopo la forte delusione che la società punta a cambiare e in meglio.

Sono diverse le operazioni che sta portando avanti la società che ora punta a fare dei nuovi colpi importanti considerando che ci sono delle novità dal punto di vista del mercato che possono essere decisive per quanto riguarda le mosse dell’Inter. Perché il club dovrà prima di tutto vendere e poi acquistare e dopo un’annata del genere ci si aspettano tanti movimenti in uscita che possono poi sbloccare i nuovi arrivi.

Delusione totale quella che c’è in casa Inter dopo un anno dove si pensava che il club potesse riuscire a vincere più di un trofeo e sognava la Champions League una volta raggiunta la seconda finale in tre anni. Alla fine però sono 0 i titoli messi in bacheca e ora il calciomercato può essere molto attivo per il club che rischia di vedere andare via anche i migliori giocatori come Calhanoglu.

In questo momento la società vuole cercare di capire chi farà parte del nuovo progetto avviato con Chivu in panchina. L’allenatore è pronto a dare il via libera alla cessioni di diversi calciatori e tra questi sembra esserci anche Calhanoglu che già la scorsa estate è stato ad un passo dall’addio.

Calciomercato Inter: Calhanoglu via, il sostituto è in Italia

Possibile svolta già nelle prossime ore perché mentre l’Inter sul campo sarà impegnata con il Mondiale per Club che la società cercherà di mettere in piedi una rosa sempre più competitiva e occhio a quelle che possono essere le scelte di andare a cedere Calhanoglu e puntare su un nuovo acquisto a centrocampo.

Se l’Inter dovesse vendere Calhanoglu il sostituto è già in Italia: si tratta di Ederson dell’Atalanta. Arriva l’annuncio bomba da Tuttosport che svela la possibile mossa del club nerazzurro in vista delle prossime ore.

Perché in questi giorni l’Inter sanerà il debito di oltre 400 milioni e poi sarà libera di fare movimenti, tra i desideri del club c’è quello di comprare Ederson per l’Inter se dovesse partire Calhanoglu che pare davvero destinato all’addio.

L’Atalanta per vendere Ederson chiede 50 milioni almeno e c’è la concorrenza anche delle big d’Europa, saranno decisive le prossime ore per capire anche quanto si incasserà dall’eventuale cessione di Calhanoglu.