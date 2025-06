Napoli scatenato: un altro acquisto dal Manchester City

Antonio Conte non si ferma e ha chiesto al Napoli un altro top player. Arriva l’annuncio dall’Inghilterra riguardo il nuovo acquisto degli azzurri, che sono pronti a chiudere per un altro talento del Manchester City.

Dopo Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero, questa volta Manna è pronto a trattare con Guardiola per l’arrivo in azzurro di un altro talento importante.

Le difficoltà dell’ultimo periodo hanno inciso profondamente sul giocatore che adesso rischia di finire ai margini del progetto tecnico del club inglese. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia della cessione del giocatore che clamorosamente può finire in Serie A.

Sulle sue tracce c’è il Napoli di Antonio Conte che ha chiesto un altro sforzo alla proprietà per chiudere questo nuovo acquisto.

Si accedono le sirene di mercato sul Napoli che è uno dei pochi club che fino a questo momento ha messo a segno un acquisto sensazionale come Kevin De Bruyne.

Il belga non sarà l’unico colpo ad effetto della società azzurra che sta lavorando anche per Nunez e per un altro talento del Manchester City. Guardiola, infatti, è pronto a cedere in prestito il calciatore che non è più titolarissimo nella squadra inglese.

Conte è pronto ad approfittare dell’occasione e a spingere per l’arrivo in azzurro del calciatore, che ha tutte le carte in regola per fare la differenza in Serie A.

Calciomercato: nuovo acquisto dal City, chi prendono adesso

E’ tutto pronto per l’addio del calciatore che è fuori dal progetto Manchester City.

Arrivato per 100 milioni di sterline, come riportato dal The Guardian, adesso è finito ai margini del progetto tecnico ed è pronto a trovare una nuova destinazione. La speranza della società è quella di recuperare in parte i soldi spesi, almeno 50 milioni di sterline.

Un vero e proprio sogno, visto il rendimento del calciatore che nei suoi quattro anni al Manchester City ha messo a segno solo 17 gol.

Ecco perché, considerando il lungo contratto, è possibile che il City decida di cedere in prestito al Napoli Grealish.

Grealish al Napoli?

Jack Grealish può salutare il Manchester City in prestito. E’ questa la notizia delle ultime ore sul futuro dell’ex West Ham che non ha reso secondo le aspettative di Pep Guardiola.

Ecco perché il calciatore inglese è pronto a salutare per cambiare aria con l’obiettivo di trovare la continuità di un tempo. Antonio Conte è pronto ad approfittare dell’occasione per portare al Napoli Grealish ma decisiva sarà anche la volontà del ragazzo e dello stesso City, che dovrà contribuire nel pagamento dell’ingaggio.