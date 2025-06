Calciomercato, beffa Napoli: Lucca in un’altra big, 35MLN

Dopo una stagione da protagonista indiscusso Lorenzo Lucca è destinato a lasciare l’Udinese in questo calciomercato.

Per lui si sarebbero mosse diverse squadre importanti, ma fra tutte una in particolare sembrerebbe in procinto di chiudere l’affare. Stando alle ultime notizie, infatti, grazie ad un’importante cessione il club si è messo nelle condizioni di avere la liquidità necessaria per affondare il colpo (decisivo) su Lorenzo Lucca ed anticipare la folta concorrenza che si era creata nel corso di queste settimane.

Si tratta dunque di un’intreccio di operazioni che vedranno presto Lorenzo Lucca, ed un altro grande attaccante della Serie A, cambiare casacca in vista della prossima stagione.

Comprano Lorenzo Lucca grazie alla cessione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Lucca, finito al centro di una serie di voci che lo vedrebbero sempre più lontano da Udine. E la sensazione è che alla fine così sarà, anche perché presto una grande di Serie A potrebbe (e dovrebbe) muovere i primi passi concreti verso l’attaccante dell’Udinese.

Ovviamente è prematuro parlare di fumata bianca, ma le cose non dovrebbero andare per le lunghe anche perché il presidente sembrerebbe disposto ad accontentare sin da subito le richieste dei friulani non solo grazie all’importante cessione che sta mettendo a segno, ma anche per evitare che si apra una vera e propria asta per il classe 2000. I prossimi giorni saranno dunque quelli decisivi, con Lorenzo Lucca che non aspetta altro che il via libera definitivo per intraprendere questa nuova e stimolante avventura in carriera.

Stando alle ultime notizie, dunque, l’attaccante della Nazionale potrebbe vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione “grazie” alla cessione del Taty Castellanos per quello che dovrebbe essere a questo punto un vero e proprio passaggio di consegne.

35MLN per sbloccare l’operazione Lucca

Il Taty Castellanos lascerà dunque il posto a Lorenzo Lucca nella Lazio. Dal canto suo Maurizio Sarri vorrebbe trattenere l’attaccante argentino, ma è ovvio che difronte ad un’offerta irrinunciabile lo lascerebbe partire senza troppi ripensamenti per affondare poi il colpo sull’italiano.

Per questo motivo, riportano i colleghi de Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe fissato a 35 milioni di euro il prezzo del cartellino di Castellanos, cifra che potrebbe garantire alla Lazio il conseguente acquisto di Lorenzo Lucca. La situazione, ovviamente, non è ben definita ma è in continuo evolversi, con le prime squadre di Premier League (West Ham e Wolverhampton) e LaLiga (Villarreal e Real Betis) che si starebbero timidamente cominciando a fare avanti per l’ex Girona, con la società biancoceleste in attesa per capire il da farsi in vista della prossima stagione.