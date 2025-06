Conte perde subito un big: se ne va per 40 milioni

Dopo De Bruyne, il Napoli di Antonio Conte perde un big: offerta da 40 milioni, il tecnico salentino resta di sasso

Brutto colpo per Antonio Conte nella costruzione del suo secondo Napoli. Il tecnico salentino non ha fatto in tempo a salutare l’arrivo di Luca Marianucci e, soprattutto, di Kevin De Bruyne, che a rovinare il suo morale è arrivata una notizia molto dolorosa. Un big è infatti sempre più lontano da Napoli. Si parla di una possibile offerta da 40 milioni, una somma fuori mercato anche per il club campione d’Italia, in questa fase attivissimo su tanti obiettivi.

Che il Napoli si stia preparando a vivere un’estate da porte girevoli, con tanti giocatori che torneranno per cercare una nuova sistemazione, altri che, dopo aver vissuto una stagione da protagonisti, cercheranno fortuna altrove, e verranno rimpiazzati da calciatori di assoluto livello, non è una sorpresa.

La squadra che ha vinto l’ultimo scudetto è infatti una delle più anziane del campionato, e ha bisogno di rinnovarsi per poter continuare a competere ad alti livelli, dalla prossima stagione anche nella nuova Champions League. Motivo in più per non farsi prendere dal panico e accettare anche le possibili complicazioni del caso, come un’offerta da 40 milioni per un big che sbaraglia totalmente la concorrenza e costringerà anche Conte alla resa.

Addio a un big, offerta da 40 milioni: il Napoli si tira indietro, brutto colpo per Conte

Non è ancora chiaro chi, tra gli alfieri di Conte nell’ultima stagione, lascerà l’ombra del Vesuvio. Probabilmente Anguissa, che da tempo ha fatto trapelare la sua voglia di ripartire altrove. Un punto interrogativo grande resta anche su Raspadori e Simeone, oltre a Mazzocchi, e chissà che anche Lobotka non possa essere attratto dalle sirene di qualche big europea.

In attesa di capire di quali top dovrà fare a meno, Conte sta però manovrando con Manna gli arrivi in un mercato fin qui pirotecnico. Uno dei suoi obiettivi principali, però, sembra destinato a sfumare. La concorrenza fa sul serio, e con un’offerta da 40 milioni avrebbe messo in una mossa fuori gioco il club campione d’Italia.

L’uomo dei sogni di Conte, dopo De Bruyne, era infatti Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta che tanto bene ha fatto anche nela stagione appena terminata, un treno sforna-assist che avrebbe potuto permettere evidentemente al tecnico anche di ripensare a un modulo diverso da quello usato per buona parte della stagione appena conclusa.

L’ex Torino non ha però attirato solo le attenzioni del Napoli. Su di lui si sono anzi fiondate due big di Premier League, l’Aston Villa e il West Ham, pronte a contenderselo fino all’ultima sterlina, arrivando a offrire anche 40 milioni di euro. Troppi per Conte e il suo Napoli, probabilmente a questo punto costretto a guardare altrove per rinfozarsi sulle corsie.