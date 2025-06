Milan, svolta Leao: “Here we go”

E’ appena iniziata la sessione di calciomercato estiva con tante trattative già concluse e altre a buon punto e ora attenzione anche a chi può essere protagonista come il Milan e Leao.

Perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano in merito proprio alla scelta del Milan che dopo aver venduto Reijnders è pronto a lasciar andare anche altri giocatori di grande spessore decisivi in questi anni per i successi del club rossonero. Perché in uscita ci sono anche Maignan, Theo Hernandez e Leao. Il club non sembra intenzionato a trattenere nessuno e potrebbero arrivare dei nuovi annunci in vista delle prossime ore.

Il Milan ha scelto Allegri come nuovo allenatore e con Tare si lavora per la migliore intesa possibile per cercare di avviare un nuovo progetto. Occhio a quello può accadere proprio in vista di queste prossime settimane perché ci sono delle novità su Leao.

Ci sono delle novità che arrivano proprio in merito alla scelta di Leao che può decidere di lasciare il Milan, perché il calciatore non sembra per nulla motivato e punta ad una nuova sfida che può dargli la svolta in carriera dopo tanti anni di alti e bassi. Adesso ci sono delle importanti notizie proprio su quella che può essere la scelta del giocatore.

Calciomercato Milan: Leao verso una nuova sfida

Occhio a chi può puntare su Leao in vista dei prossimi anni perché ora ci sono delle conferme su quella che può essere la sua prossima destinazione che può valutare l’addio del Milan con l’ok del club.

Su Leao si sono fatte vive diverse società perché in questo momento Chelsea, Liverpool, PSG, Barcellona, Bayern Monaco e Napoli hanno messo nel mirino il giocatore sperando di poter approfittare dell’occasione visti i suoi rapporti con il Milan.

Adesso può davvero arrivare la svolta perché Fabrizio Romano ha annunciato la scelta di Nico Williams di aprire al Barcellona per un trasferimento e ora che il Bayern Monaco rischia di restare senza esterno e torna a virare su Rafa Leao del Milan.

Adesso ci sono degli aggiornamenti che arrivano sul futuro di Nico Williams che sembra aver messo da parte l’offerta del Bayern Monaco e punta ad andare al Barcellona secondo Fabrizio Romano, quindi potrebbe arrivare un ‘here we go’ da un momento all’altro per Leao al Bayern Monaco.