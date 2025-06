Napoli: la prima beffa di Sarri a Conte, colpo da 30 milioni

Piazzerà la sua prima beffa biancoceleste al suo ex Napoli, Maurizio Sarri, per il colpo da 30 milioni di euro.

È tornato il tecnico di Figline ed è “agguerrito” per quelle che sono le vicende di calciomercato, col ds Fabiani che per accontentare Sarri e fare una squadra a sua immagine e somiglianza, è pronto anche ai “sacrifici” economici sui quali sarebbe stato dato il via libera da Claudio Lotito.

Tant’è che beffando appunto Antonio Conte, su uno dei nomi ben presenti nella lista di Giovanni Manna, ecco che la Lazio potrebbe prendere il trequartista e portarlo in Capitale.

Calciomercato: la Lazio piazza la beffa al Napoli, merito di Sarri

Il talento classe ’99 dopo esser stato tra i principali rumors di calciomercato del Napoli, oltre che per le big del calcio d’Europa, potrebbe alla fine arrivare alla Lazio.

Come fanno sapere da Il Corriere dello Sport, a convincere il talento a firmare con la Lazio sarà Maurizio Sarri che, nella sua idea di gioco, vede il trequartista in un ruolo “alla Hamsik”, come mezz’ala del suo centrocampo a tre per completare un reparto in mezzo al campo di un certo spessore, per il grande obiettivo della Champions League.

Prendendo Sebastian Szymanski dal Fenerbahce e organizzando una rosa all’altezza, l’obiettivo numero uno dei biancocelesti sarà quello del ritorno in Europa, spingendosi verso la Champions League. Poi, lo stesso Sarri, potrebbe alzare ancor di più l’asticella riportando un titolo come quello che può essere della Coppa Italia, considerando che alla Lazio manca un trofeo dal 2019/2020 quando riuscì a vincere la sua quinta Supercoppa italiana.

Colpo da 30 milioni: scippo della Lazio dalla Turchia

Lo scippo della Lazio arriva, ai danni del Napoli, che ha “temporeggiato” un po’ troppo andando su altri obiettivi. Si tratta del polacco in uscita dal Fenerbahce, per il grande salto che avrebbe potuto compiere nel club campione d’Italia.

Le alte richieste del club di Istanbul, hanno visto poi calare le pretese considerando gli anni che passano per il classe ’99 che, nel pieno della sua carriera, può comunque valorizzare ancora di più le sue qualità nel salto che vivrebbe, in ogni caso, per il progetto con Sarri. Il tecnico di Figline vuole riportare la Lazio ai vertici e, attraverso un primo grande colpo come quello di Sebastian Szymanski, è pronto a rendere grande la Lazio. Dalla Turchia continuano a chiedere 30 milioni, la Lazio spera di poter contare su una cifra al ribasso.