Non solo Theo Hernandez: il Cholo Simeone minaccia la Juventus

Milan e non solo: Diego Simeone è pronto a spaventare pure la Juve, ecco l’obiettivo estivo del ‘Cholo’

Mancano ormai una manciata di giorni e la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Tra le grandi squadre che si stanno già dando da fare vi sono sicuramente Milan e Juventus, coi rossoneri che stanno vivendo settimane all’insegna della più totale rivoluzione.

D’altro canto pure la Vecchia Signora sta programmando, tra entrate e uscite, diversi movimenti. Ed uno in particolare, non da troppo lontano, potrebbe riguardare una big del calcio spagnolo. Ma andiamo con ordine. È cosa ormai nota da giorni come l’Atletico Madrid ci abbia provato concretamente per Theo Hernandez.

Una trattativa mai decollata del tutto, in primis per la mancata intesa con il Milan per la cessione del laterale francese il cui contratto scadrà tra dodici mesi. E mentre Theo Hernandez rimane in bilico, fuori ormai dai piani rossoneri, l’Atletico ha già fatto i conti con la sua tifoseria che non avrebbe visto di buon grado il ritorno a Madrid, sponda Atletico, per il terzino cresciuto nelle giovanili del Real.

A questo punto, quando mancano ormai poco più di due settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato, i ‘Colchoneros’ sembrerebbero poter intimorire un’altra big del nostro calcio: la Juventus. Simeone è a caccia di rinforzi e nel mirino ha messo la Serie A, perché dopo Theo è ora la Vecchia Signora a rischiare il clamoroso scippo.

Dalla Juve all’Atletico: scippo pazzesco di Simeone

Il giornalista Mirko Di Natale, su ‘X’, ha rivelato come la società di Cerezo sia alla ricerca di un profilo in particolare, per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. In casa Juventus uno dei nomi caldi per quanto riguarda le uscite, a questo punto della stagione, è quello di Andrea Cambiaso.

Già vicino all’addio ai bianconeri nel mese di gennaio quando a farsi avanti fu il Manchester City, l’ex terzino di Bologna e Genoa potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Viene riferito come l’Atletico si sia informato sulle condizioni contrattuali del laterale mancino e che al momento non risulterebbero contatti con la dirigenza bianconera per un eventuale rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Di Natale recentemente ha aggiunto pure il Nottingham Forest tra i club interessati.

I passi fatti avanti dall’Atletico Madrid, che potrebbe effettivamente accontentare la dirigenza bianconera con una proposta da 40 milioni di euro, rischiano di essere decisivi. Sotto contratto coi bianconeri fino al 30 giugno 2029, Cambiaso ha in questa stagione 42 presenze complessive con 2 reti e 5 assist vincenti, tra campionato e coppe.