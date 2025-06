Tare l’ha convinto: firma con il Milan entro le prossime 48 ore

L’opera di convincimento del direttore sportivo del Milan Igli Tare ha dato i suoi frutti dopo giorni per certi versi complicati.

La trattativa non sembrava sbloccarsi, ma toccando i giusti tasti l’esperto dirigente albanese è riuscito ad ottenere il sì del calciatore, che a quanto pare dovrebbe addirittura firmare il suo contratto con il club rossonero entro le prossimo 48 ore. Ovviamente dalle parti di Casa Milan trapela del semplice e cauto ottimismo, nulla di più, ma la sensazione è che oramai siamo sempre più vicini al “Mission Completed”, con Max Allegri che potrebbe avere a disposizione questo rinforzo già dal primo giorno di raduno in programma il prossimo 7 luglio.

Tare l’ha convinto: è a un passo dal Milan

Dopo delle prime settimane di ambientamento e programmazione, il direttore sportivo del Milan Igli Tare sta velocemente passando dalle parole ai fatti, come confermano anche gli ultimi, importanti, movimenti di calciomercato registrati dalle parti di via Aldo Rossi.

Fino a questo momento il club rossonero ha operato solo in uscita con Tijjani Reijnders e Marco Pellegrino, ma presto Massimiliano Allegri potrebbe (e dovrebbe) accogliere in rosa il primo rinforzo della sua nuova gestione. Stiamo parlando di un calcio esperto, fatto e finito, che andrà a completare e rinforzare un reparto per dare vita ad un “Instant team” che permetta al Milan di tornare sin da subito competitivo quanto meno in Italia.

Stando dunque a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il Milan si sta avvicinando a grandi passi verso Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Il 32enne svizzero si è sentito anche in questa calda domenica di giugno con Igli Tare e Massimiliano Allegri, manifestando la sua curiosità e massima apertura nel passare da un rossonero ad un altro nel corso di questo calciomercato.

Prossime 48 ore decisive per il Milan

Le prossime 48 ore saranno decisive per l’arrivo al Milan di Granit Xhaka. Sono tanti i quesiti attorno a quest’operazione, su tutti uno in particolare: quanto sarà disposto ad investire il Diavolo per un calciatore over 30? Stando a dati Trasfermarkt, il valore del cartellino del centrocampista svizzero dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, cifra che dalle parti di via Aldo Rossi quasi sicuramente cercheranno di abbassare.

Da capire se il Bayer Leverkusen sarà dello stesso avviso, anche perché dopo aver perso nell’arco di neanche un mese Xabi Alonso, Jonathan Tah e Florian Wirtz, difficilmente potrebbe decidere di privarsi di un altro dei suoi campioni. Allo stesso tempo, però, tutti hanno un prezzo, e difronte a quello giusto Xhaka potrebbe lasciare il club tedesco per approdare al Milan da Massimiliano Allegri. Le prossime 48 ore saranno dunque decisive.