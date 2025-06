Addio Atalanta, Ederson va in un’altra squadra: scelto il sostituto

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Ederson pronto a lasciare l’Atalanta come era già prevedibile da diversi mesi e il club blocca il sostituto.

Attenzione a quello che sarà il calciomercato estivo che cambierà sicuramente la carriera a diversi giocatori, perché adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quella che sembra essere la scelta definitiva da parte di un club di affondare il colpo su Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta che sembra destinato all’addio dopo anni di grandi successi.

Il calciatore è stato uno dei protagonisti dei grandi traguardi raggiunti in questi anni dall’Atalanta che con l’addio di Gasperini è pronto ad avviare un nuovo progetto. Tra le varie decisioni di cambiamento c’è anche quella di Ederson e Lookman che sono pronti a cambiare aria e occhio anche alla scelta di restare stesso in Italia.

Perché in questo momento si parla di quella che sembra essere la scelta finale da parte di Ederson che sarà ceduto dall’Atalanta per una buona cifra che permettere anche allo stesso club bergamasco di fare un nuovo investimento in quella zona di campo per provare a non sentire troppo la sua assenza.

Calciomercato Atalanta: via Ederson, c’è il sostituto pronto

Si lavora già per quella che sarà la prossima stagione e occhio alle scelte di calciomercato che prepara l’Atalanta che può vendere più di un giocatore importante perché adesso ci sono Ederson e Lookman che possono seriamente finire per giocare in una nuova squadra anche stesso in Italia.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, su Ederson e Lookman c’è il forte interesse da parte dei grandi club d’Europa e non è scontato però che la nuova avventura dei giocatori possa portarli ad andare a giocare all’estero, visto che proprio in Italia c’è una grande considerazione di entrambi con alcuni club pronti a chiudere.

Su Ederson c’è il forte interesse di Juventus e Inter in Italia che vogliono provare a definire l’affare per andare a migliorare il reparto con il suo innesto. Allo stesso tempo è a lavoro anche l’Atalanta per non farsi trovare impreparata, perché la Dea dovrà prendere al suo posto un nuovo giocatore di qualità e tra gli obiettivi ora spunta un nome a sorpresa come quello di Djibril Sow, classe 1997 attualmente al Siviglia.