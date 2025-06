Arriva Garnacho per 80 milioni, destinazione folle

Garnacho lascia il Manchester e la Premier: offerta da 80 milioni, si può chiudere nei prossimi giorni

Alejandro Garnacho è destinato a lasciare il Manchester United. Dopo le prove di divorzio dello scorso gennaio, stavolta il suo destino sembra segnato. L’ennesima stagione disastrosa dei Red Devils ha convinto infatti la dirigenza a rivoluzionare, ancora una volta, la rosa, e a farne le spese potrebbe essere anche l’ex grande obiettivo del Napoli. Anche perché le pretendenti per l’attaccante argentino non mancano, e una sembra voler fare davvero sul serio.

Se a lungo è stato il grande obiettivo proprio della formazione partenopea, il sogno proibito di una buona parte dei tifosi, e forse anche di Antonio Conte, oggi Garnacho sembra destinato ad andare altrove. Arrivato alla rottura definitiva con il Manchester dopo la finale di Europa League persa dai Red Devils contro il Tottenham, anche lo stesso attaccante classe 2004 si sarebbe convinto della necessità di cambiare aria. Ma non è ancora chiaro cosa potrà esserci nel suo destino.

Nonostante un talento con le sue qualità piaccia a molte squadre, anche in Premier League, riuscire a trovare un’intesa economica sia con il suo entourage che con la dirigenza dei Red Devils potrebbe non essere facile. E anche per questo al momento l’unica vera destinazione possibile sembrerebbe una big lontana dall’Inghilterra, pronta a investire una somma folle pur di chiudere l’affare.

Niente Premier per Garnacho, scelta la sua nuova destinazione: non è il Napoli

Accostato a lungo al Napoli, come abbiamo detto, ma anche al Milan e ad altre big italiane, Garnacho sembrerebbe attualmente sembrerebbe fuori portata per tutte le nostre grandi squadre. Anche perché, come riferito dal Daily Mail, nonostante la rottura totale, viene ancora valutato dallo United circa 80 milioni di euro.

Una valutazione che sembra, obiettivamente, spropositata, e che ha raffreddato l’interessamento di quasi tutte le pretendenti all’attaccante argentino, eccetto probabilmente una, l’unica che può godere al momento della liquidità per chiudere, anche in breve tempo, un affare di questa portata.

Stando a quanto riferito da footmercato.net, a sciogliere le riserve potrebbe infatti essere il Bayer Leverkusen di Erik Ten Hag. L’allenatore che lo ha lanciato per la prima volta a Manchester lo porterebbe volentieri con sé in questa nuova avventura tedesca. e considerando la cifra monstre che il Leverkusen sta per incassare grazie alla cessione di Wirtz al Liverpool, l’affare è tutto meno che impossibile.

Resta un unico ostacolo, peraltro non trascurabile: la valutazione fatta dallo United. Se è vero che i soldi ci sarebbero per arrivare a 80 milioni, il Leverkusen non ha infatti alcuna intenzione di spingersi a tanto e chiederà un forte sconto. Solo in questo caso l’affare si chiuderà, e la sensazione è che, in mancanza di altre offerte serie, saranno i Red Devils alla fine a doversi piegare.