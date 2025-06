Colpo a sorpresa del Milan: dalla Serie B arriva il ‘nuovo’ Theo

Anche se non sembrerebbe al Milan è in atto un pesante processo di italianizzazione della rosa, spesso criticata per essere troppo straniera.

Certo, gli obiettivi in cima alla lista dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri non saranno italiani, vedi Modric, Grantix Xhaka e Javi Guerra, ma la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giocatori della scorsa Serie B, che a detta di molti ricorderebbe Theo Hernandez per caratteristiche fisiche e tecniche.

Ed è forse per questo motivo che il Milan l’avrebbe cominciato a seguire con attenzione per questo calciomercato, anche perché con un allenatore come Allegri non è da escludere che questo terzino possa diventare addirittura titolare, sempre se meritevole ovviamente.

Il Milan pesca dalla Serie B l’erede di Theo

Il Milan potrebbe rompere gli schemi e chiudere un’operazione della quale forse si sta parlando troppo poco. Stando alle ultime notizie, infatti, Igli Tare avrebbe messo gli occhi su uno dei migliori giocatori della scorsa Serie B, profilo apprezzato anche da Massimiliano Allegri che avrebbe dato via libera alla dirigenza per portarlo in rossonero.

Non sarà assolutamente semplice, anche perché il terzino avrebbe attirato su di sé l’attenzione di tante altre squadre, ma dalle parti di via Aldo Rossi trapelerebbe ottimismo anche per via del fatto che Tare in persona si sarebbe mosso con largo anticipo per cercare di capire la fattibilità di quest’operazione. Il fatto che poi prenderebbe il posto in rosa di Theo Hernandez spingerebbe ancora di più oltre l’ostacolo il direttore sportivo rossonero.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, il Milan sarebbe sulla tracce di Niccolò Fortini, terzino destro della Juve Stabia, ma di proprietà della Fiorentina, che nella passata stagione in Serie B tra regular season e playoff ha collezionato 27 presenze, 2 gol e 4 assist con le maglie delle Vespe.

Il Milan spende meno di 10MLN per il nuovo titolare

Sicuramente i tifosi si sarebbero aspettati un altro tipo di colpo, ma con la coppia Tare-Allegri c’è da stare decisamente tranquilli e fidarsi delle loro scelte. Nel corso di questi giorni si è parlato tanto di Dodo della Fiorentina, calciatore le cui qualità sarebbero sotto gli occhi di tutti, ma per rinforzarsi sulla destra il Milan sembrerebbe più orientato a strappare proprio al club toscano il giovane Niccolò Fortini.

Classe 2006, l’ex Juve Stabia potrebbe essere parte integrante del processo di italianizzazione che sarebbe in atto dalle parti di Milanello quest’estate. Per il momento il Milan non avrebbe fatto altro che notificare il suo interesse nei confronti di Fortini, ma la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbe cominciare a muoversi qualcosa di concreto, anche perché stando a dati Transfermarkt la Fiorentina avrebbe fissato a 8,5 milioni di euro il valore del cartellino del giovane terzino.