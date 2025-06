Juve, scelto il nuovo portiere: è un campione d’Italia

Il calciomercato della Juventus passa dalle scelte che riguardano, inevitabilmente, anche le uscite.

Una tra queste riguarda la rivoluzione in porta, con la possibilità di inserire nel proprio organico e soltanto al margine di questo Mondiale per Club che ha preso il via nel suo nuovo format, di vedere un nuovo portiere affidabile tra i pali.

Dopo aver scelto il duo composto da Mattia Perin e Michele Di Gregorio, anche il portiere ex Monza ha vissuto alti e bassi in quella che è stata la sua annata non proprio felicissima alla Juve. Pertanto, occhio a quanto svelano da Tuttosport, in merito al suo sostituto possibile, in arrivo dal club campione d’Italia.

Calciomercato Juventus: arriva il nuovo portiere per Tudor

Nel percorso di rivoluzione che mette in piedi la Juventus c’è anche la scelta in porta che riguarda uno tra i portieri più interessanti della Serie A e che ha fatto parte dell’organico che ha visto il Napoli vincere lo Scudetto nel corso di questa Serie A 2024/2025 che si è da poco conclusa.

In una recente intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti dove, per il bene della sua carriera, ha scelto una strada diversa dal club partenopeo, proprio al fine di vivere una carriera da assoluto protagonista e non in ombra.

Con l’addio di Mattia Perin e con la volontà di scalfire il posto da titolare a Michele Di Gregorio, ecco che uno dei reduci dai campioni d’Italia – lo è stato a tutti gli effetti per chi lo ha visto al Napoli, come Kvaratskhelia alla fin fine, anche se non ci si sente a causa del suo addio a gennaio – può finire alla Juventus. Si tratta di Elia Caprile, portiere che se dovesse arrivare alla Juventus come hanno fatto sapere questa mattina dal quotidiano piemontese, lo farà per compiere il grande salto che non è riuscito a vivere al Napoli.

Juventus, quanto costa il nuovo portiere

Dovesse prenderlo, la Juventus verserà nelle casse del Cagliari una cifra intorno ai 15 milioni di euro per arrivare ad Elia Caprile.

Il portiere di origini napoletane, ad un anno dal suo arrivo al Napoli, potrebbe clamorosamente vedere la sua strada incrociarsi con quella della Juve. Chiederà però garanzie perché una vita da secondo non vorrà viverla. Ha lasciato Napoli per questo e se la Juve gli concederà qualcosa in più di un semplice ruolo da vice o da titolare in Coppa Italia, allora sì che spiccherà il volo per il club piemontese. Sulle tracce di Caprile c’è anche il Torino, così come il Milan, in caso di addio per Maignan.