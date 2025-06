Juventus: brusca frenata, i tifosi bloccano l’affare col Milan

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano quello che potrebbe essere il grande affare che si può concludere in Italia tra le due società storiche come Juventus e Milan.

Entrambe le società hanno intenzione di rimettersi in gioco provando a lottare per vincere qualcosa di importante e fare la differenza per i prossimi mesi, perché adesso c’è il serio rischio che si possa rovinare il futuro considerando che ci sono i tifosi che spingono per vedere i progetti di Milan e Juventus completamente differenti da ciò che stanno mostrando negli ultimi anni.

Proprio i due club italiani sono attivi sul mercato e vogliono provare ad anticipare la sessione estiva chiudendo già diversi colpi di livello in vista del prossimo anno. Occhio anche a quelli che possono essere gli affari condivisi tra Juventus e Milan.

In questo momento c’è la concreta possibilità che si possa andare a chiudere un super affare perché Juventus e Milan possono anche pensare di andare a creare un’operazione di mercato di grande spessore con protagonisti due giocatori che si trovano in una situazione simile nei loro rispettivi club e cercano stimoli altrove.

Calciomercato Juventus: problemi col Milan, la situazione

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano quello che sembra essere il mercato che gira attorno a Milan e Juventus che ora possono pensare di andare a mettere le mani su dei nuovi colpi in vista del futuro e occhio anche a quello che può essere un grande affare che possono concludere le parti.

Si parla in queste ultime ore di quello che può essere un vero asse di mercato Juventus-Milan che potrebbe materializzarsi con un clamoroso scambio nelle prossime settimane. Come riportato da SportMediaset Dusan Vlahovic potrebbe finire al Milan con Theo Hernandez alla Juve.

E’ questo l’incredibile scenario che si può andare a creare proprio nelle prossime ore, perché ci sono delle novità che riguardano la mossa di Juve e Milan che non sono contenti della situazione Vlahovic-Theo Hernandez e pensano di concludere uno scambio.

Di mezzo però potrebbero esserci i tifosi della Juventus che appena hanno letto la notizia sono andati su tutte le furie per un possibile scambio col Milan tra Vlahovic e Theo Hernandez. Le prossime ore saranno decisive per capire i club in che situazione si trovano.