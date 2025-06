Milan-Juve, l’affare decolla: si chiude a 15 milioni

Milan e Juventus, via all’affare per le prossime settimane: 15 milioni di euro per la firma, ci siamo

Mancano due settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia per un obiettivo comune che potrebbe arricchire le rose di Tudor e Allegri.

I rossoneri in questo momento si stanno concentrando sul capitolo cessioni, con le partenze di Theo Hernandez e Maignan in primo piano, dopo l’ufficialità di Reijnders al Manchester City. D’altro canto in casa bianconera, ora come ora, il focus è sul campo.

Il Mondiale per Club rappresenta una grande occasione per mettersi in mostra e per chiarire le idee a Igor Tudor che attende con ansia rinforzi in praticamente ogni reparto.

C’è un nome in particolare che sembrerebbe animare tanto la dirigenza milanista che quella della Juventus: un’occasione, direttamente dalla Premier League, difficile da farsi scappare.

Juve-Milan, colpo da Londra: addio certo

‘Caughtoffisde.com’ ha, nelle scorse ore, fatto il punto su uno degli obiettivi di mercato per Milan e Juventus in vista dei mesi estivi. Fari puntati su una big di Premier League che pare intenzionata a cedere uno dei suoi pezzi pregiati che piace tantissimo tanti ai rossoneri quanto alla Vecchia Signora.

Oleksandr Zinchenko è in scadenza il 30 giugno 2026 con l’Arsenal ed il suo futuro, ad oggi, pare molto lontano dalla squadra londinese. Il terzino ucraino piace tanto in Serie A ma anche in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund sarebbe tra le maggiori pretendenti per accoglierlo durante l’estate. E Milan e Juve? I rossoneri lo vedrebbero come il perfetto erede di Theo Hernandez, oltre ad un’alternativa di spessore per il tridente più avanzato. In casa bianconera, nonostante Zinchenko sia uno dei nomi che piace maggiormente alla dirigenza torinese, vi è l’idea di puntare su profili più giovani – ma costosi – come De Cuyper del Club Brugge.

Ad un anno dalla scadenza del contratto del terzino mancino, l’Arsenal chiederebbe circa 15 milioni di euro per lasciar partire Zinchenko: una cifra alla portata delle big di Serie A. Il vero problema, però, sarebbe un altro: lo stipendio. L’ex Manchester City a Londra guadagna infatti ben 5 milioni di euro netti all’anno, una cifra che potrebbe venire ritenuta effettivamente troppo elevata per l’approdo nel calcio italiano.

Si tratta comunque di un calciatore livello internazionale, dalla grande esperienza e nel pieno della maturità calcistica. A 28 anni Zinchenko rischia di essere una grande occasione per Milan e Juventus: il laterale, costato 35 milioni di euro tre anni fa, in questa stagione ha collezionato 23 apparizioni con 1 rete ed 1 assist vincente tra campionato e coppe agli ordini di Mikel Arteta.