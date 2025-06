Salta Monterrey-Inter per infortunio: condizioni e tempi di recupero

Neanche il tempo di entrare nel vivo del Mondiale per Club che l’Inter deve subito fare i conti con un problema.

Stando a quanto trapela dal ritiro negli Stati Uniti, infatti, Christian Chivu dovrà fare a meno di un titolarissimo per l’esordio in programma domani sera contro il Monterrey, storica compagine messicana dove milita, fra gli altri, Sergio Ramos. Nel corso dell’ultimo allenamento di oggi il nerazzurro ha avvertito un fastidio fisico che è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti dai medici che l’Inter, che hanno evidenziato un problema che costringerà il calciatore a vedere i suoi compagni esordire in questo Mondiale per Club dalla tribuna.

Infortunio Inter: svelate le condizioni del nerazzurro

Primi problemi per Christian Chivu in questi primi giorni da allenatore dell’Inter. Ovviamente l’ex Parma si aspettava (e sperava) che le cose potessero andare lisce come l’olio, sia dentro che fuori dal campo, ma invece così non è stato, almeno per il momento.

Alla delicata questione relativa al futuro di Hakan Calhanoglu, che comunque si prenderà la scena per tutta la durata del torneo, ed oltre, il rumeno deve fare i conti con il primo infortunio della sua gestione. La sfortuna sta tutta nel fatto che stiamo parlando di uno dei titolari di questa squadra, un imprescindibile, sia per Simone Inzaghi in passato che oggi per Christian Chivu. Farne a meno non sarà assolutamente facile, anche perché si usa dire che “chi bene incomincia è a metà dell’opera“, ma per la sfida contro il Monterrey l’allenatore dell’Inter dovrà capire chi schierare in campo al posto dell’infortunato.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Matteo Barzaghi sui propri profili social, Denzel Dumfries salterà la sfida d’esordio in questo Mondiale per Club a causa di un affaticamento muscolare che verrà ovviamente rivalutato e sottoposto ad accertamenti specifici nelle prossime ore.

Prima tegola per Chivu: i tempi di recupero

In questo momento parlare di tempi di recupero per Denzel Dumfries è prematuro, anche perché al momento ciò che è trapelato dall’Inter è che l’esterno olandese si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Ovviamente la diagnosi definitiva non sarà questa, con il 2 nerazzurro che nelle prossime ore verrà sottoposto al consueto iter di accertamenti per fare chiarezza sulla reale entità di questo infortunio.

La speranza è che possa essersi evitato il peggio, anche perché nel momento in cui si dovesse trattare di lesione muscolare il Mondiale per Club d Denzel Dumfries terminerebbe prima del tempo. Dal canto suo Chivu non vuole neanche pensare di dover e poter fare a meno di un calciatore del genere, ma solo i risultati degli esami strumentali ai quali verrà sottoposto ci permetteranno di capire effettivamente se l’olandese sarà o meno un protagonista di questa competizione. Staremo a vedere.