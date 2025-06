Tudor si vendica di Antonio Conte: alla Juventus con lo scambio

La Juve prepara un grande colpo, è pronto ad approdare alla corte di Tudor dopo lo scambio: Conte distrutto

Quella che la Juventus sta vivendo in questo momento, dopo un’annata assai deludente, è una situazione di grossi cambiamenti. A partire dai piani dirigenziali, dove il club bianconero ha salutato Cristiano Giuntoli dopo due stagioni. Spazio a Damien Comolli, che sta portando avanti una strategia ben precisa per riportare la Juve ai vertici del calcio italiano e non solo.

La conferma di Igor Tudor, in tal senso, rappresenta un segnale importante, promettente, nella direzione giusta. Perché il tecnico croato, dopo aver raccolto una squadra in enorme difficoltà rimpiazzando a stagione in corso Thiago Motta, si è certamente meritato di restare alla guida del club con cui da calciatore costruì un rapporto che dura ancora oggi. Quarto posto e accesso alla prossima Champions League, un obiettivo troppo importante per il presente ma soprattutto per la Juventus del futuro.

Ed infatti in sede di calciomercato, da qui alle prossime settimane, sono attese numerose novità per accontentare le richieste di Tudor. Dalla difesa, che necessità la firma di un centrale difensivo così come di un terzino a sinistra, fino all’attacco. L’addio di Dusan Vlahovic è praticamente scontato, nel frattempo non è ancora chiaro quale possa essere il destino di Kolo Muani che rimarrà per tutto il Mondiale per Club a vestire la maglia bianconera.

Poi si vedrà. Proprio in attacco sembrano arrivare novità di un certo peso che può stravolgere, allo stesso tempo, anche i piani del Napoli del grande ex Antonio Conte. E così il popolo bianconero si aspetta grandi cose: spunta uno scambio pazzesco all’orizzonte.

Scambio con la Juve, Napoli beffato: colpo da capogiro

La rivoluzione bianconera potrebbe cominciare da un grande colpo in attacco. Il giornalista Giovanni Albanese, su ‘X’, ha parlato di un nome in particolare che da diverse settimane pare vicinissimo al Napoli. Stavolta, però, ad avere la meglio potrebbe essere la dirigenza torinese.

Si parla di Dan Ndoye, stella del Bologna decisiva in un’annata da incorniciare per la squadra emiliana. L’ala svizzera ha dimostrato tutto il suo valore, affacciandosi al grande calcio e attirando su di sé l’interesse delle big nostrane: Napoli ma anche Juventus. Secondo Albanese il Bologna, che nel frattempo sembra entrato nell’ordine delle idee di aprire alla cessione del suo gioiello, segue con enorme interesse Fabio Miretti. Il giovane centrocampista reduce dalla stagione in prestito al Genoa – ma ad oggi ancora di proprietà della Juve – rischierebbe di essere la contropartita perfetta.

Il sogno della Juventus è Ndoye, che piace tantissimo a Igor Tudor. Una situazione comunque parecchio complicata vista la folta concorrenza per l’attaccante del Bologna reduce da 41 presenze tra campionato e coppe, con 9 gol e 6 assist vincenti in maglia rossoblù.