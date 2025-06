Ranieri caccia Ghisolfi e beffa la Juventus: bloccato il nuovo ds

Dalle parti di Trigoria è in atto una vera e propria rivoluzione tecnica e dirigenziale dopo quanto è stato deciso da Claudio Ranieri.

Stando alle ultime notizie di serata, infatti, il Senior Advisor della Roma avrebbe suggerito alla proprietà di separarsi dal direttore sportivo Florent Ghisolfi perché poco idoneo al ruolo che effettivamente gli è stato assegnato. Lato società non sarebbe ancora trapelato nulla in merito, ma la sensazione è che si sarebbe intrapresa una strada ben precisa, anche perché Ranieri avrebbe anche già parlato e bloccato colui il quale dovrà ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Roma a partire dalle prossime settimane.

Ribaltone nella Roma: Ranieri caccia Ghisolfi

Dalle parti di Trigoria si respirava finalmente un’aria serena e determinata a fare le cose in grande e per benne nella prossima stagione, ma a poche settimane dall’inizio della preparazione uno scossone potrebbe clamorosamente ribaltare l’intero ambiente. Stando alle ultime notizie, infatti, Florent Ghisolfi dovrebbe essere sollevato dall’incarico di direttore sportivo della Roma.

A riportare quest’incredibile indiscrezione il collega Gianluca Di Marzio, che però non ha approfondito più di tanto la questione, anche perché la reale ed eventuale motivazione dietro questa decisione non si conoscerebbe ancora. Secondo molti ciò che potrebbe spingere i Friedkin a licenziare il dirigente francese sarebbe il suo rapporto tutt’altro che idilliaco con il Senior Advisor Claudio Ranieri, che si è capito essere il centro di gravità permanenza non solo della Roma stessa, ma anche del nuovo corso giallorosso, sportivo e dirigenziale.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che lato Roma non sarebbero (ancora) arrivate conferme in merito. Ad oggi la società giallorossa ed i Friedkin sembrerebbero intenzionati a proseguire con Florent Ghisolfi come direttore sportivo, ma gli ultimi movimenti registrati negli uffici di Trigoria metterebbero ulteriore benzina sul fuoco.

Ranieri ha già bloccato il sostituto di Ghisolfi: Juventus beffata

A quanto pare la Roma potrebbe separarsi da Florent Ghisolfi. Non sarebbero ancora arrivate conferme dirette di questo, ma indirette sì, dato che Claudio Ranieri avrebbe anche già contattato quello che potrebbe essere il prossimo direttore sportivo della società giallorossa. Nella giornata di domani, con la levata del sole, si saprà sicuramente di più in merito, anche se Matteo Moretto avrebbe messo un po’ di ordine alla situazione con un suo post X.

Secondo il noto esperto di calciomercato, infatti, per rimpiazzare Ghisolfi la Roma starebbe pensando ad un ritorno di Frederic Massara, ex Milan e Rennes, fra le altre, oltre che un grande obiettivo della Juventus, che a questo punto rischia seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano se i Friedkin, su consiglio di Claudio Ranieri ovviamente, decidessero di affondare nell’arco di qualche giorno il colpo decisivo per il dirigente italiano. Staremo a vedere.