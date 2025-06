Calciomercato: Arnautovic ancora in Serie A, arriva l’offerta

C’è una nuova offerta per Arnautovic che, dopo l’addio dall’Inter, è pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A: ecco dove.

Sul tavolo dell’attaccante è arrivata un’altra proposta che adesso dovrà valutare insieme alla sua famiglia e ai suoi agenti. Infatti, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia di calciomercato relativa all’interesse da parte del club italiano che è pronta a mettere sotto contratto Arnautovic, che è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Inter.

Un colpo a parametro zero, quindi, per la società di Serie A che sta pensando di rinforzare il reparto offensivo con l’esperienza del bomber austriaco che, nonostante l’età, può ancora dire la sua nel campionato italiano.

Come già successo in passato con altri giocatori, ancora una volta l’interesse del club è rivolto ad un giocatore d’esperienza che si è appena svincolato dall’Inter. Ufficialmente, il contratto di Arnautovic con i nerazzurro terminerà il 30 giugno ma nel frattempo il giocatore è in contatto con diverse società che sono interessate ad ingaggiarlo per la prossima stagione.

Calciomercato: stanno prendendo Arnautovic, i dettagli

Alla lista dei club si è aggiunto anche uno di Serie A che è pronto a definire il colpo e rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo del giocatore che può essere utile non solo in campo ma anche fuori grazie alla sua leadership e determinazione, che può fare la differenza all’interno dello spogliatoio ed essere un supporto in più all’allenatore.

Ecco le ultimissime notizie di calciomercato relative al possibile colpo Arnautovic che è pronto a valutare la proposta del club italiano.

Udinese Arnautovic: è l’austriaco il sostituto di Lucca?

La società bianconera, a lavoro per cedere al miglior offerente il bomber Lucca, che in Italia è nel mirino di Juventus, Milan e Roma, ha già individuato il potenziale sostituto dell’attaccante ex Pisa.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che il club friulano sia pronto a presentare un’offerta per portare all’Udinese Arnautovic, che molto presto sarà svincolato visto che l’Inter ha deciso di non rinnovargli il contratto. L’età non è un problema per i bianconeri che sono pronti ad accogliere in squadra il giocatore che nell’ultima stagione in nerazzurro ha messo a segno sette reti in tutte le competizioni in cui ha giocato.

Dunque, come confermato anche da Mondo Udinese, dopo Bologna ed Inter, per Arnautovic si apre la strada di un’altra avventura in Serie A.