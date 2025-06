Colpo di scena Juve: dopo Kolo Muani arriva un altro bomber dalla Francia

La Juve guarda ancora in Francia per il nuovo bomber: dopo Kolo Muani si punta un altro attaccante della Ligue 1

Il calciomercato non è ancora partito ma sembra già chiaro che il grande obiettivo per la Juventus in questa campagna acquisti sarà l’arrivo di un bomber che riesca finalmente a fare la differenza con continuità. Se Vlahovic sembra destinato infatti alla partenza, così come Milik, resta tutto da chiarire quale potrà essere il destino di Kolo Muani, il cui prestito dal PSG è stato prolungato fino al termine del Mondiale per Club, ma che potrebbe non essere confermato per la prossima stagione.

In questo momento la dirigenza bianconera starebbe infatti facendo le sue valutazioni. E se il sogno resta l’arrivo di un nome davvero importante lì davanti, in grado di fare la differenza in ogni competizione, come Viktor Gyokeres o Victor Osimhen, è chiaro che i costi di operazioni del genere sembrano quasi proibitivi.

Per questo, oltre ad alternative più econimiche come David e Retegui, il club continua a tenere in considerazione anche l’ipotesi di una conferma di Kolo Muani. Non mancano però le alternative, qualora le richieste del PSG dovessero farsi eccessive.

Il club avrebbe individuato, infatti, sempre in Ligue 1 il possibile rinforzo per la nuova stagione, un nome finora mai uscito ma che potrebbe rivelarsi la mossa giusta nel rapporto qualità-prezzo.

Non solo Kolo Muani, nome nuovo dalla Francia per la Juve: colpo a sorpresa

Stando a fonti vicine al club, la Juventus starebbe lavorando su più tavoli. L’obiettivo è infatti riuscire a portare in bianconero due grandi colpi in attacco, uno come titolare, l’altro come riserva di lusso.

Se il nome del potenziale titolare, del top player che dovrebbe riportare la Juve a sognare una stagione trionfale, è ancora da comprendere, per quanto riguarda il centravanti “di riserva” dalla Francia è spuntato un possibile obiettivo decisamente verosimili, per costi, qualità e per un’anagrafe che consentirebbe eventualmente anche una futura rivendita.

Nel mirino della Juve sarebbe infatti finito l’attaccante franco-ivoriano Evann Guessand, titolare al Nizza nelle ultime due stagioni. Classe 2001, è un centravanti moderno, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e dotato di un notevole fiuto per il gol, come dimostrato dalle 12 reti messe a segno nell’ultima stagione in 33 presenze.

Un centravanti in grande crescita e con un futuro brillante davanti a sé, ma dal costo comunque non contenuto. Il prezzo richiesto dal club rossonero è infatti di almeno 35 milioni di euro e, considerando l’interesse anche di squadre di Premier come il Brighton e il Wolverhampton, non è detto che non possa anche salire.