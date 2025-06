Conte scatenato, il Napoli prende un altro campione: De Bruyne lo conosce bene

Il Napoli non si ferma più e dopo De Bruyne è pronto a regalare a Conte un’altra stella: capolavoro di Manna

Quello che il Napoli ha vissuto è stato, di certo, un anno memorabile. Perché lo Scudetto, per come è arrivato, ha assunto un sapore speciale. Merito di Antonio Conte, condottiero chiamato al miracolo dopo una stagione disastrosa. Dal decimo posto al tricolore: in una manciata di mesi il sogno si è trasformato in realtà.

Il lavoro dell’ex Commissario tecnico è stato certosino, ‘aiutato’ se così si può dire dall’assenza di impegni infrasettimanali. E così il Napoli, nonostante le insistenti voci sulla Juventus, è riuscita a trattenere il suo vero top player. L’allenatore leccese è rimasto sulla panchina azzurra, con ambizioni rinnovate e una promessa di De Laurentiis in tasca.

Quello che vedremo la prossima stagione sarà un Napoli attrezzato per ripetersi in campionato e arrivare fino in fondo in Champions League. E così il calciomercato estivo, che riaprirà in via ufficiale i battenti il prossimo 1 luglio, sta già lasciando delle tracce interessanti per quanto riguarda la rosa dei campioni d’Italia.

Kevin De Bruyne al Napoli è un’opera d’arte, in un mercato fatto di spese pazze che spesso e volentieri non rendono secondo le aspettative. Il centrocampista belga sarà la prima stella del nuovo Napoli, un accordo raggiunto già da tempo dopo la lunga avventura col Manchester City che si chiuderà ufficialmente tra dodici giorni.

Il club di Aurelio De Laurentiis non ha però la minima intenzione di fermarsi e per questo, nelle scorse ore, è arrivato un annuncio che può far presagire ad un altro colpo clamoroso. Occhi sempre in casa dei ‘Citizens‘: il ds Manna ormai ci ha preso gusto.

Nuova stella dal City: Napoli Show

Il giornalista sportivo Michele De Blasis, su ‘X’, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato. Si parla sempre di Napoli, con la dirigenza azzurra pronta ad accontentare Antonio Conte. L’affare che potrebbe ‘aprirsi’ da qui alle prossime settimane è semplicemente pazzesco.

Jack Grealish potrebbe rappresentare la sorpresa per l’attacco di Antonio Conte. Per De Blasis, infatti, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna potrebbe presto avanzare una proposta di “prestito oneroso importante con diritto di riscatto”. Il giocatore, pur essendo sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è in uscita dal Manchester City. Pare, poi, che il calciatore al momento non abbia chiuso la porta ad un approdo in Serie A.

La valutazione del cartellino di Grealish si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, mentre lo stipendio supera – seppur di poco – i 10 milioni di euro netti all’anno. Il nazionale inglese, classe 1995, nel suo ultimo anno ha collezionato 32 presenze con 3 gol e 5 assist tra campionato e coppe.