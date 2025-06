È finita, lascia il Milan dopo 4 stagioni

Il Milan pronto a rivoluzionare la propria rosa. Un rossonero, dopo 4 stagione, saluterà la compagnia: imminente il divorzio dal club.

Una rivoluzione in piena regola, attuata seguendo gli input forniti da Massimiliano Allegri. E’ pronto a rifarsi il look il Milan, allo scopo di mettersi definitivamente alle spalle le tante delusioni vissute nella stagione appena andata in archivio e tornare a competere ad alti livelli. La ristrutturazione, scattata con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City che ha portato in dote oltre 70 milioni, proseguirà in questi giorni con il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per piazzare altrove gli elementi dell’attuale rosa poco graditi al tecnico livornese.

Diversi i giocatori inseriti in lista di sbarco, come ad esempio Malick Thiaw. Il 23enne tedesco ha vissuto un’annata incolore, avara di particolari soddisfazioni e ricca di esclusioni dalla formazione titolare. Per lui si è fatto avanti il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un adeguato sostituto di Jonathan Tah (passato al Bayern Monaco). Incerta, poi, la permanenza di Fikayo Tomori, rimasto nei pensieri della Juventus che, nel frattempo, ha provveduto a riscattare a titolo definitivo Pierre Kalulu.

Addio in vista anche per Alessandro Florenzi, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. Il 34enne ha recitato il ruolo della comparsa, a causa della rottura parziale del legamento crociato rimediato a fine luglio nel test amichevole contro il Manchester City. L’ex Roma, dopo aver trascorso oltre 7 mesi ai box, è poi rientrato ad inizio marzo tuttavia ha faticato a raggiungere la forma migliore. Nelle 10 gare successive è quindi rimasto in panchina senza avere l’opportunità di tornare a calcare il rettangolo di gioco mentre nell’ultimo match di campionato, vinto ai danni del retrocesso Monza, ha totalizzato appena 4 minuti.

Mercato Milan, andrà via: divorzio in vista dopo 4 stagioni

Un bottino magro che, in maniera inevitabile, ha spinto la dirigenza a propendere per il divorzio. Il rinnovo del classe 1991, sbarcato a Milanello nell’agosto 2021, non rientra nei piani di Tare: Florenzi, di conseguenza, a partire dal primo luglio potrà scegliersi liberamente la prossima destinazione e firmare a parametro zero con il suo nuovo club. Il Milan, dal canto suo, ha provveduto ad individuare un altro terzino destro da regalare ad Allegri: il nome è quello di Guela Doue in forza allo Strasburgo (fratello del ben più noto Desiré del Paris Saint Germain).

I francesi non hanno chiuso all’idea di cedere il 22enne tuttavia, per produrre la fumata bianca, chiedono almeno 20 milioni. Work in progress. La ristrutturazione del gruppo squadra, intanto, prosegue.