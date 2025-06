Inter, Chivu già a rischio: frecciata di Lautaro

Inizio complicato per Cristian Chivu all’Inter, il nuovo allenatore alla sua prima in panchina ottiene un risultato inaspettato e deludente e le prime dichiarazioni lanciano chiari segnali.

L’addio di Simone Inzaghi dall’Inter è stata la mossa decisiva che ha messo ko la squadra nerazzurra che aveva chiuso l’anno in maniera davvero deludente visto che il club è uscito sconfitto da ogni tipo di competizione in malo modo senza ottenere nessun trofeo. L’ultima partita di stagione con il 5-0 in finale di Champions League subito contro il PSG è stata la mazzata definitiva per una squadra che ora si è affidata a Chivu.

Sembra che si sia fatto trovare impreparata l’Inter che dopo aver provato ad ingaggiare diversi allenatori come Fabregas e De Zerbi alla fine ha virato sul giovane Chivu che aveva già allenato la Primavera nerazzurra e poi pochi mesi al Parma in quest’ultima stagione che si è conclusa.

Adesso però già si complica l’inizio dell’avventura di Chivu sulla panchina dell’Inter perché il club nerazzurro è uscito con soltanto un pareggio per 1-1 dallo scontro contro i messicani del Monterrey alla prima gara del Mondiale per Club. La tensione inizia già ad aumentare perché le cose ora potrebbero non andare per il meglio per i prossimi mesi.

Tensioni Inter, primi problemi per Chivu che rischia

Dopo soltanto una partita in panchina sono già tante le critiche verso Chivu che rischia subito con l’Inter al Mondiale per Club. Il nuovo allenatore dovrà dare segnali importanti nelle prossime partite o potrebbe inciampare già in quelli che possono essere poi dei problemi grossi per la sua avventura in nerazzurro.

Può essere già a rischio Chivu all’Inter se non dovesse passare il girone del Mondiale per Club, uno dei più facili e ora occhio alle prossime partite. Intanto, il gol subito da calcio piazzato non è passato inosservato dall’esterno e anche dall’interno, perché Chivu ha già cambiato cose rispetto l’Inter di Inzaghi, come la difesa a zona sui calci piazzati.

Una mossa che non ha funzionato e al termine della partita l’ha fatto notare proprio il capitano Lautaro Martinez che a Dazn ha spiegato: “Abbiamo subito un gol su palla inattiva dove dobbiamo migliorare perché abbiamo iniziato a difendere a zona, cosa nuova per noi”.

Successivamente, in conferenza stampa, ha parlato lo stesso allenatore dell’Inter Chivu sull’argomento affrontato da Lautaro Martinez: “Difesa a zona? Ho concordato la mia idea con loro, abbiamo deciso di cambiare modo di difendere sulle palle inattive perché spesso sull’uomo ti portano via spazi sul primo palo o sul secondo”.