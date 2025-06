Inter, infortunio pesante: i tempi di recupero, Mondiale per Club già finito?

L’Inter ha dato il via al suo Mondiale per Club con un pareggio contro il Monterrey e ora c’è già un problema: un altro infortunio.

I nerazzurri avrebbero voluto vincere il primo scontro americano contro il club messicano ma l’esordio di Chivu in panchina è stato amaro, con l’1-1 maturato con il gol di Sergio Ramos a portare avanti il club americano e poi con il pareggio di Lautaro Martinez a evitare una bruttissima figura alla squadra milanese.

Il Mondiale per Club dell’Inter rischia di avviarsi verso una brutta piega perché c’è stato un infortunio che mette a serio rischio il futuro immediato del club.

Inter, un altro guaio al Mondiale per Club: le ultime

L’esordio della nuova Inter non è stato dei migliori ma Chivu avrà tempo di lavorare e di fare il meglio possibile per provare a recuperare mentalmente una squadra che ha vissuto una stagione ad alta intensità senza, però, riuscire a vincere alcun trofeo.

La situazione in casa nerazzurra è da tenere sotto controllo perché già ora in America possono esserci importanti novità, sia dal punto di vista del gioco che per

Secondo le ultime notizie, in casa Inter c’è un nuovo problema importante per l’Inter di Cristian Chivu: un titolare è andato K.O. per infortunio.

Inter, infortunio per Thuram: le condizioni

L’Inter vuole provare a vincere le prossime due partite nel girone del Mondiale per Club per andare avanti nella competizione e fare in modo che si possa puntare all’ultimo obiettivo della stagione dei nerazzurri, nonostante l’addio di Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, durante l’allenamento odierno Marcus Thuram si è fermato per infortunio. Il francese è rimasto vittima di un affaticamento muscolare che andrà valutato con estrema calma e trattato molto cautamente, per evitare grossi rischi.

La prossima partita dell’Inter potrebbe vedere MarcusThuram fuori dai convocati nel match di sabato contro gli Urawa Reds che sarà già vitale per il passaggio del turno: vincere sarebbe fondamentale per prendersi il primo posto in classifica.

I tempi di recupero di Marcus Thuram: Mondiale finito?

Per Marcus Thuram la situazione infortunio è da tenere sotto controllo perché l’affaticamento muscolare potrebbe essere più grave se non superato correttamente e fino in fondo. Al momento non c’è preoccupazione ma potrebbe saltare già la sfida contro Urawa proprio per evitare ulteriori problemi.

Molto dipenderà anche dal prossimo risultato che metterà a referto l’Inter: il Mondiale per Club di Thuram dovrebbe andare avanti tranquillamente dalla terza partita in poi, quella contro il River Plare, a meno che i nerazzurri non verranno eliminati ai gironi.